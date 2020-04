„Máme celkem osmdesát trénujících veslařů a veslařek, ale není zatím možné, aby všichni mohli absolvovat trénink na vodě, vzhledem k vládním bezpečnostním nařízením. Prosím, pochopte to. I když vím, že se vám po vodě a veslování stýská. Začneme postupně podle uvolňování nouzového stavu a nařízení TJ, které jsou v souladu s vládními nařízeními, budeme navyšovat počty trénujících,“ vzkazuje členům veslařského klubu Sehnoutková.

Berounští veslaři na svých webových stránkách pravidelně informují o tom, jak vypadá situace a kteří veslaři mají přijít na trénink.

Jaké podmínky také musí splňovat (více na vesloberoun.cz)? "Povolen je pouze přístup do loděnice vrátky, brána bude uzavřena. Platí přísný zákaz vstupu do jiných prostor klubu (šatny, sprchy atd.). Platí povinnost nošení roušek v loděnici, při manipulací s lodí na břehu a platě. Do klubu přijďte oblečeni na trénink s taškou nebo batohem, který si můžete dát na lavici. Přítomný trenér rozhoduje o přidělení lodí včetně času individuálního tréninku. Zákaz vstupu rodičům na pozemek loděnice, mohou čekat v parku před loděnicí. Veškeré používané předměty se musí dezinfikovat."