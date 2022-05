Navíc berounský mládežnický tým v počtu 35 závodníků odcestoval do Lysé nad Labem a zde svedl boje nejen se soupeři z 20 klubů z Čech i Moravy, ale hlavně s velkým větrem, který v sobotu rozvlnil Labe jako mírně rozbouřené moře. Chvílemi to vypadalo, že závodníci jedou proti větrné stěně a „houpají „ se na vysokých vlnách.

Ale vše dobře dopadlo i přes několik „cvaklých“ veslařů (Berouňáky to naštěstí nepostihlo) všichni dojeli do cíle! A v některých případech, když přišly větrné poryvy, to bylo větší vítězství, než zlatá medaile.

Z vypsaných 39 disciplín borci Lokomotivy startovali v 26 disciplínách, v 46 jízdách měli 51 startů. Zlaté medaile vybojovali na skifech mladší žák Pavel PAVLÁSEK, mladší žačka Bára BOHÁTKOVÁ, starší žáci Jakub DUŠEK a Matěj VOLDÁN a tři dorostenky Markéta FOREJTOVÁ, Anna PAVLÁSKOVÁ a Alexandra LAUBOVÁ. Na dvojskifech zvítězili posádka ml. žáků Pavel PAVLÁSEK – Lukáš BERAN, st. žáků Timoteo PETRÁŠ- Šimon HOBZA, st. žaček Anna ČECHOVÁ s Kateřinou ŠTAJEROVOU, dorostenci Matěj SMEJKAL-Jan LANDA a v sobotu dojeli na druhém místě.

Plavci vytěžili Kladno, zlatým hřebem byly obě štafety

Dorostenky Markéta FOREJTOVÁ s Annou PAVLÁSKOVOU. Radost ze zlaté medaile měli párové čtyřveslice s kormidelníkem ml. žáků ve složení PAVLÁSEK, BERAN, VILGUS, SEJPKA s kormidelníkem Štěpánem MORAVČÍKEM a st. žáků DUŠEK- VOLDÁN-HOBZA- PETRÁŠ s kormidelnicí Marií TRNKOVOU – tyto dvě posádky jely oba dny a vybojovaly shodně stříbrné umístění.

Zlaté medaile si na krk pověsily i dorostenecké posádky párových čtyřveslic bez kormidelníka děvčata ve složení M.FOREJTOVÁ, A.PAVLÁSKOVÁ, A.LAUBOVÁ, Ž. RADECHOVSKÁ a kluci ve složení SMEJKAL, LANDA, ČECH, PRÁŠEK. Na druhém místě dojel na skifu ml. žáků Lukáš BERAN, ml.žačka Amálka HORSKÁ, st. žačka Anna ČECHOVÁ, dvojskif ml. žaček A.HORSKÁ s B. BOHÁTKOVOU, st. žáků Kryštof KRÁL-Václav TEJKL a J.DUŠEK -VOLDÁN, dorostenců Přemysl PRÁŠEK - Jaroslav ČECH hned dvakrát (dvojskify dorostenců byly vypsány na sobotu i neděli) a dorostenky Žofie RADECHOVSKÁ s Marií TRNKOVOU.

Druhé dojely dorostenky na čtyřce bez kormidelníka LAUBOVÁ, FOREJTOVÁ,TRNKOVÁ,PAVLÁSKOVÁ a v neděli i párovka st. žaček s kormidelnicí Zorkou KUBÁSKOVOU ČECHOVÁ, ŠTAJEROVÁ, PELIKÁNOVÁ, ČEDROŇOVÁ a ta v sobotu dojela na třetím místě. Bronzové umístění vybojovali na skifu – ml. žák Sebastián VILGUS, st. žák Šimon HOBZA a Timi PETRÁŠ, st. žačka Kačka ŠTAJEROVÁ, dorostenky Žofie RADECHOVSKÁ a Marie TRNKOVÁ, dvojskif ml. žaček Lucie DOMANSKÁ s Viktorií KOCOURKOVOU a ml. žáků VILGUS-SEJPKA, st. žaček ČEDROŇOVÁ – KUBÁSKOVÁ a čtyřka bez kormidelníka dorostenců SMEJKAL, LANDA, ČECH, PRÁŠEK.

Statečně se s nepříznivými podmínkami srovnali i ostatní - Ondra TEJK, Daniel VACULÍK, Vojta KODRAS, Jakub ŠIŠKA, Ondřej ŠTAJER, Tomáš PARTL- ti sice na medailová umístění nedosáhli, ale bez nich by tým Lokomotivy nemohl mezi dvaceti zúčastněnými kluby, za domácím klubem VK Lysá n. Labem ( jel všech 39 vypsaných disciplín) obsadit celkově druhé místo před silným ČVK Pardubice. "Super výsledek. Celkově jsme vybojovali 16 zlatých medailí, 15 stříbrných a 11 bronzových, 4 čtvrtá a 5 pátých umístění. Krásné výsledky a velká radost ze všech výsledků našeho klubu na Orlíku, Varese a na Labi. Díky a gratulace celému týmu," těšilo trenérku Růženu Sehnoutkovou.