Račice - Ve čtvrtek 20. 6. dopoledne se za velkého horka vypravilo na Mistrovství ČR ve veslování mladšího a staršího žactva do Račic na veslařský kanál 29 berounských veslařů a 3 kormidelníci.

Program byl náročný – v pátek rozjížďky, v sobotu boje v semifinále a v neděli finálové jízdy. Při pátečních rozjížďkách bylo velké horko a dusno, takže nebylo úplně lehké se od rána do 19,00 udržet v závodním tempu a provozu. Ale i to k veslování patří. A naše borce to nezastavilo. Bylo vypsáno 18 disciplín a naši veslaři a veslařky jeli v 16 disciplínách. Celkem 22 rozjížďkových jízd vyneslo našim borcům na sobotní semifinálové jízdy postupy pro 20 posádek. Do nedělních finálových bojů postoupili naši 7x do finále A, 4x do finále B a 7x do finále C. Páteční rozjížďky se všem našim posádkám vydařily. V sobotu při semifinálových jízdách se trochu ochladilo a začalo více foukat. Naše posádky bojovaly a předváděly vynikající souboje. Naši soupeři se připravovali na neděli, kdy se jel již 3. ročník vloženého závodu párových mixovaných osmiveslic. Naše mladší žactvo zatím vyhrálo oba ročníky a starší žactvo ten loňský a tak nám to ostatní chtěli „nandat“. Ale kdepak! Mladší žákyně a žáci, ve složení, na stroku úžasná Žofie RADECHOVSKÁ, Anička ČECHOVÁ, Amálie MORAVČÍKOVÁ, Marie TRNKOVÁ, Oliver MOLČANYI, Robin RÝDL, Přemysl PRÁŠEK a Filip TRTÚŠEK s kormidelníkem Vojtou RADECHOVSKÝM porazili úžasným finišem osmu společenství ČVK Praha a Bohemians a zvítězili o 82 tisíci vteřiny. Zatím tedy máme ze všech tří ročníků v této disciplíně zlato! O 20minut později „o parník“ a suverénním způsobem – start – cíl, vyhrála naše druhá párová osma mix starších žáků ve složení od stroka - Adéla BARTÁKOVÁ, Štěpán MORAVČÍK, Markéta FOREJTOVÁ, Matěj SMEJKAL, Alexandra LAUBOVÁ, Marek CHLEBOUN, Maxmilián MARFLÁK a Anna PAVLÁSKOVÁ, s kormidelnicí Zuzanou VABROUŠKOVOU.