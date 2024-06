L´Etape Czech Republic by Tour de France 2024

Čtvrtý ročník L’Etape Czech Republic by Tour de France se v sobotu 15. června uskutečnil v Praze a okolí. Největšího tuzemského závodu pro amatéry se zúčastnily téměř tři tisíce cyklistů. Vítězem hlavní kategorie na Dlouhé trase se stal Petr Fiala z týmu L27 Integray. Největší hvězdou pelotonu byl Španěl Alberto Contador, dvojnásobný šampion Tour de France.

„Trasa byla krásná. Bylo to poprvé, co jsem v Česku závodil. Přítomnost na L’Etape Czech Republic mi umožnila cítit a zažít velkou českou vášeň pro cyklistiku. Byl jsem ohromen přízní, které se nám dostávalo,“ říkal Alberto Contador v cíli závodu.

Kopcovitá L’Etape Czech Republic 2024, jejímž spolupořadatelem bylo Hlavní město Praha a Středočeský kraj, se jela na třech různých tratích, které se ze Strahova vydalo pokořit celkem 2816 cyklistů! Nejrychlejším mužem na Dlouhé trase byl Petr Fiala z týmu Intergray L27, který 130,6 kilometrů (1900 výškových metrů) prolétl za 3:23:52 hodiny průměrnou rychlostí 38 kilometrů v hodině.

„Věděl jsem, že závěr by mi měl sedět. Poslední kopce jsou přesně pro mě. Neměl jsem dobré nohy, ale skvělá atmosféra a motivace byly silnější. Kluci z týmu mi připravili skvělou pozici pro cílovou rovinku a já jejich práci zužitkoval. Minulý rok jsem byl třetí, tak jsem chtěl letos vybojovat první místo,“ prohlásil Petr Fiala po úspěšném spurtu z pětičlenné skupiny, kde měl dva týmové kolegy. „Bylo úžasné závodit v takové atmosféře. A když si vezmu, že mě během úvodních kilometrů v kopci povzbuzoval Alberto Contador, idol mých cyklistických začátků, odvážím si jeden z největších zážitků,“ zářil nadšením vítěz Dlouhé trasy.

Alberto Contador ji projel v pohodovém tempu, kdy v úvodu odstartoval na čele závodu, ale postupně se propadal a po trase zastavil na dvou fanpointech, aby potkal co největší množství amatérských cyklistů a fanoušků. „Užil jsem si L’Etape Czech Republic naplno. Myslím, že celá událost je velmi kvalitně zorganizována. Péče, která je závodu věnována, dělá celou událost výjimečnou. Je patrná podpora velkého partnera, který sponzoruje i Tour de France. Musím organizátorům poblahopřát. Zatáčky byly skvěle značené, doprava zastavená. Cítil jsem se vážně bezpečně,“ vyzdvihl Alberto Contador zajištění závodu, který se jel po stoprocentně uzavřených trasách.

„Byl jsem překvapený, že lidé fandili po celé trase. Povzbuzovali první závodníky na čele, ale i poslední na konci pelotonu. Opravdu neuvěřitelné. Závod úplně snadný totiž nebyl. Ale podpora, které se nám dostalo, náročnost trasy zcela trumfla,“ rozplýval se Alberto Contador.

Do Dlouhé trasy po jeho boku odstratoval i Zdeněk Štybar, vítěz etapy Tour de France 2015 či šampion klasiky Strade Bianche. Trojnásobný mistr světa však letošní ročník L’Etape Czech Republic 2024 pojal specificky. Závod absolvoval s bývalým osobním mechanikem, belgickým přítelem Gilbertem.

Startovala i Sáblíková

„Je mu 76 let. Překonal rakovinu. Jak jsem startoval z první řady, chvilku nám trvalo, než jsme se v pelotonu našli. Ale moc jsme si to užili. Projeli jsme trasu rychlostí téměř devětadvacet kilometrů v hodině. Na borce s jednou ledvinou a starším skoro o čtyřicet let hodně slušný výkon. Oba jsme si L’Etape moc užili. Absolvoval jsem už třetí ročník a je patrné, že lidé se vrací. Nejenom na start jako závodníci, ale i fanoušci k trase, což je dobré znamení pro budoucnost závodu,“ přemítal Zdeněk Štybar.

V pelotonu byla i Martina Sáblíková, trojnásobná olympijská šampionka v rychlobruslení a ambasadorka L’Etape Czech Republic. „Vystartovala jsem z chvostu pelotonu a naplno jsem jela jenom měřené segmenty. A byla to paráda. Je zcela jasné, jak se závod mění. První ročník byl hodně hektický, v pelotonu panovala nervozita. Letos bylo cítit, že už závodníci nabrali zkušenosti. A když si připočtu neuvěřitelné fanoušky, je to prostě paráda. Nedovolí člověku vydechnout a dodávají obrovskou porci energie,“ vyzdvihovala Martina Sáblíková atmosféru kolem trasy.

„Těší nás obrovský zájem cyklistů, což potvrzují téměř tři tisíce startujících. Máme pevné místo v kalendáři a význam L’Etape Czech Republic jednoznačně roste. Jedinečný zážitek představuje závod pro cyklisty i fanoušky, kteří jsou duší eventu pod hlavičkou Tour de France,“ komentoval Kopcovitou etapu Czech Republic by Tour de France šéf organizačního týmu Přemysl Novák.

Kopcovitá etapa byla prvním z letošních závodů L'Etape Czech Republic by Tour de France. V Prachaticích se 17. srpna pojede Horská etapa dlouhá 101 kilometrů s převýšením přesahujícím 2100 výškových metrů.