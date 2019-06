Samozřejmostí pak byla i divácky nejatraktivnější disciplína Best Trick, která se letos díky sponzorům ještě rozšířila. Vítězem kategorie PRO se nakonec stal zaslouženě americký jezdec Mike Piwowar. Areál letos zaplnil několika tisícový dav nadšených diváků. Ti navzdory deštivému počasí dokázali vytvořit neuvěřitelnou atmosféru a hnali po celý den všechny jezdce k maximálním výkonům. Po vyhlášení výsledků se rozjela hudební show v podání domácího projektu Kapitán Demo a slovenského rappera Ega.

Od loňského roku je GPB oficiálním závodem globální série TheBoardr a skateboarding se navíc představí, jako nový sport na LOH v Tokiu 2020. Díky tomu i světové skateboardové hvězdy sbírají cenné body do olympijské kvalifikace na vybraných světových závodech a podařilo se některé jezdce přilákat i do Berouna, kde si ozkoušeli nové triky a poměřili síly s domácí reprezentací.

Organizátoři již od ranních hodin byli připraveni na příval fanoušků a jejich nadšení nepokazil ani déšť. Již kolem deváté hodiny se začal areál plnit jak jezdci, tak fanoušky a v 10 hodin vypukla kvalifikace kategorie AM. Ze 30 amatérských jezdců vzešlo dle výsledků devět nejlepších, kteří se ve finálovém kole utkali o tři vstupenky do kategorie PRO. Těmi se nakonec stali Kristoffer Kroon, Kristian Nguyen a Štěpán Bareš, kteří předvedli na amatérskou kategorii opravdu nadstandartní výkony a dostali tak možnost poměřit se s těmi nejlepšími.

Po obědě pak odstartovala kvalifikace kategorie PRO, během které se hned od začátku potvrdilo, že letošní ročník má opět nejvyšší světovou úroveň.

Po pauze na občerstvení a doplnění potřebných tekutin přišlo na řadu semifinále mužů, během kterého se ukázalo, že i česko-slovenský skateboarding může zdatně konkurovat světovým jezdcům. Do finále se nakonec probojovala sestava: Mike Piwowar (USA), Jake Ilardi (USA), Matias Dell Olio (ARG), Manny Santiago (POR), Maxim Habanec (CZE), Adriel Parmisano (ARG), Kechaud Johnson (USA), Roger Silva (BRA), Richard Tury (SVK).

Kdo by si myslel, že je skateboarding pouze pro pány, byl okamžitě vyveden z omylu. Po skončení pánského semifinále přišly na řadu ženy a ukázaly, že i s nimi se musí na skejtové scéně počítat. Dámské finále opět ovládla loňská vítězka Keet Oldenbeuving (HOL), která za sebou nechala druhou Dominiku Králíkovou (SVK) a třetí příčku brala česká reprezentantka Klára Kašparová.

Kolem 18. hodiny tak mohlo odstartovat všemi očekávané velké finále. Mezi vyrovnanými výkony na světové úrovni nakonec podal nejlepší výkon americký jezdec Mike Piwowar, který téměř nezkazil a nedal tak ostatním jezdcům žádný prostor pro chyby. Piwowar předváděl triky vskutku světové úrovně a nedal ostatním finalistům téměř šanci. Jeho jízda byla jednou z nejlepších, kterou jsme za celou dobu 10-ti leté historie na GrandPrix Beroun zažili. Nejlepší z Čechů Maxim Habanec obsadil nakonec páté místo.

Best Trick, divácky nejzajímavější disciplína znovu dala šanci těm, kterým se nepodařily kvalifikační jízdy, a tak se všichni snažili podat co nejlepší výkon a během 10 minutového jamu padly opravdu náročné triky. Jenže best trick nakonec ovlál argentinský rider Adriel Parmisano, který odjel technicky velmi náročný trik nollie heelflip crooked grind nollie fs flip out a dokázal tak, že Argentinci měli tento závod velmi silně obsazený. Díky sponzorům se tato oblíbená disciplína rozrostla ještě o G-Shock Time Attack Best Trick, který vyhrál další argentinský jezdec Sandro Moral díky triku hardflip přes celý gap a betonovou zeď.

Vyvrcholením celého dne byl závod Excelent Race, který byl určen česko-slovenským amatérům, kteří předváděli neuvěřitelné výkony. 3 z 5i triků vyhráli čeští jezdci a zbylé 2 slovenští. Vítězem hlavního a zároveň posledního triku se stal domácí jezdec Jan Malý, který díky triku Switch FS Kickflip vyhrál „excelentní trip“ do Číny pro natočení svého prvního profesionálního projektu právě s Excelentem.

Po Best tricku následovalo slavnostní vyhlášení vítězů a po něm začal tradiční hudební festival. Vrcholem celého večerního programu bylo vystoupení jednoho z nejžádanějších projektů u nás, Kapitána Demo a slovenské hudební star EGO, na které dorazilo několik stovek dalších diváků. Skvělá atmosféra z celého dne pokračovala až do nočních hodin a z areálu všichni odjížděli o půlnoci s pocitem skvěle stráveného sobotního dne.

„Jsem naprosto nadšený z letošního 10. ročníku, kterým jsme posunuli laťku opět o velký kus dál. Na české poměry dorazil neuvěřitelný počet diváků, kteří vytvořili atmosféru, kterou jsem dlouho nezažil nikde jinde na světě. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na akci dlouhé měsíce dopředu podíleli a samozřejmě fantastickým fanouškům, kteří nám dali jasně najevo, že to, co děláme, je baví, a to je pro nás ta nejlepší odměna a zároveň výzva pro další ročníky,“ dodává organizátor akce Tomáš Vintr.

Kategorie PRO:

MIKE PIWOWAR (USA)

JAKE ILARDI (USA)

MATIAS DELL OLIO (ARG)

Kategorie AM:

KRISTOFFER KROON (SWE)

KISTIAN NGUYEN (SVK)

ŠTĚPÁN BAREŠ (CZE)



Kategorie WOMEN:

KEET OLDENBEUVING (HOL)

DOMINIKA KRÁLÍKOVÁ (SVK)

KLÁRA KAŠPAROVÁ (CZE)

BEST TRICK:

ADRIEL PARMISANO (ARG)

G-SHOCK TIME ATTACK:

SANDRO MORAL (ARG)

EXCELENT RACE:

JAN MALÝ (CZE)