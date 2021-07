Nedělní program provázelo skvělé golfové počasí, které přispělo k častému skórování těch nejlepších. Do finále doslova vlétly Leonie Harmová (Německo) a Indka Dikša Dagharová, ale německé hráčce začal docházet na druhé devítce dech, zatímco Španělka Nurria Iturriosová se držela poblíž vedoucích pozic a po chybách soupeřek v závěru hrála o titul. Jenže na rozdíl od vítězky nedokázala na 18. jamce proměnit birdie šanci a skončila druhá.

Svoji prohru ale vzala sportovně. „Je to golf, pár puttů mi nevyšlo, bylo to o ránu. Jsem přesto spokojená, a protože nehraji na štěstí, povzbudí mě to zase k dalšímu tréninku,“ prohlásila Španělka.

Osmnáctiletá Thajka Atthaya Thitikulová dohrála třetí kolo o flight dřív a snažení své soupeřky nesledovala, chystala se na případné play-off. Reakce publika směrem k putting greenu ale byla zřejmá a golfistka propukla v radostný pláč. Berounský titul a šek na 30 tisíc eur poputuje letos do Asie. „Byly to skvělé dny na skvělém hřiště, děkuji za celý turnaj všem organizátorů, pro mě je to další výjimečný den mé kariéry. Mé poděkování patří také celé rodině, která mě podporuje,“ prohlásila vítězka.

Další skvělý turnaj za sebou má za sebou Sára Kousková. Nejlepší česká amatérka po nedávném vítězství na turnaji LETAS se neztratila i mezi evropskou elitou a stejně jako před rokem se stala nejlepší amatérkou turnaje. Loni byla dvacátá, letos se posunula o tři příčky výše V dnešním kole zapisovala pět birdie, dvě bogey a celkové skóre -8 (70+69+69).

„Byly to krásné tři dny, jsem ráda že jsem potvrdila loňské 20. místo, zase jsem se o něco posunula vzhůru. Pořád to je pro mě především získávání zkušeností,“ okomentovala svoje umístění nejlepší česká golfistka v turnaji.

Ani další české hráčky nezklamaly, i když se jim už nepodařilo udržet kontakt s nejlepšími. Tereza Koželuhová doplatila na ránu do greenu na 16. jamce, kde se obtížně vyhrávala z vysoké trávy a double bogey ji zbrzdilo v rozletu, ale za konečný výsledek –4 (71+71+70) si polepšila si o tři desítky proti loňskému umístění, obsadila dělené 33. místo.

„Jsem spokojena, já to mám vždycky tak, že jedna jamka nevyjde. Ale potvrdila jsem si umístění z Itálie,“ připomněla tři týdny starý výsledek z předchozího turnaje LET. A radost udělal svému otci Lubošovi, který dnes končící turnaj řídil jak promotér.

Kristýna Napoleaová jako jediná zbývající česká profesionálka v soutěži brala konečné dělené 47. místo s výsledkem -2 (70+71+73), amatérka Jana Melichová -1 (72+72+71) došla do cíle na 51. pozici.

Při vyhlášení se dočkal ocenění hlavní greenkeeper Martin Šindler, který dokázal přes problémy s počasím se svým týmem připravit výborný stav hřiště. A velkého aplausu se vedle vítězek dočkala finská golfistka Sanna Nuutinen, která na deváté čtyřparové jamce zaznamenala naprosto neobvyklé hole-in-one, za které ji pořadatelé věnovali hodinky od Hodinářství Bechyně.