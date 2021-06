Po dlouhé pauze zahájili rychlostní kanoisté o víkendu 5.-6. června letošní závodní sezónu. Aby klesl počet účastníků na jednotlivých akcích, benjamínci vyrazili do Chomutova a žáci, kterým bylo startovat v Chomutově zapovězeno, si udělali výlet do Kojetína. Dařilo se oběma skupinám a domů si odvezly celkem devět drahých kovů!

Sokol Králův Dvůr - benjamínci | Foto: Sokol Králův Dvůr

V Kojetíně prověřil své síly Jakub Šindel. Na K2 společně s Tomášem Kapounem (KOJ) vyhráli hladce mezi žáky na trati 200 m i 500 m. Na singlu K1 Jakub sbíral zkušenosti mezi dorostenci. Hladce postoupil z rozjížďky přímo do finále A. Tam obsadil šesté místo a do příště si bude dobře pamatovat co bylo příčinou, že nedopadl ještě lépe. Dominik Polák postoupil do semifinále, ale postup do finále byl zatím nad jeho možnosti.