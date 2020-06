Vojtěch Plecitý: Sluníčko nepříjemně pálilo, přesto jsme slavili postup

Na tenisových kurtech u Červeného potoka v Hořovicích se v sobotu slavilo. „Postoupili jsme ze čtvrté třídy do třetí třídy Středočeského kraje,“ hlásil hráč TK Hořovice B Vojtěch Plecitý. Jeho tým přivítal na domácí půdě celek Roja Příbram B. „Bylo to velice vypjaté a vyrovnané, protože po dvouhrách to bylo 3:3,“ popisuje vývoj Plecitý, který dodal: „Hraje se šest dvouher a tři čtyřhry.“

Béčko TK Hořovice zdolal tým Roja Příbram B 6:3 a postoupilo do třetí třídy Středočeského kraje. | Foto: TK Hořovice