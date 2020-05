Na košťatech ve čtvrtek večer moc čarodějnic nelétalo, ohně se ale konaly. „Čarodějnice jsme nepálili, ale měli jsme posezení, kde jsme něco grilovali a vypili nějaké to pivo. Trávil jsem je s bráchou a kamarády,“ řekl hokejista Spartaku Žebrák David Novák, který je v první linii boje proti pandemii jakožto lékař v hořovické nemocnici.

„Pálení čarodějnic letos proběhlo jen v rodinném kruhu u nás doma v Kublově,“ prozradil fotbalista divizního FK Hořovicko Vojtěch Zítek.

„Čarodějnice jsem nikde nepálil,“ prozradil plavec berounské Lokomotivy Tomáš Ludvík.

První máj! Čas na polibek i sport

„Polibek jsem stihl. V podstatě jsem ani nezaznamenal, že byl sváteční den a můj den proběhl klasicky tréninkově,“ uvedl k prvomájové tradici Ludvík.



"Na prvního máje jsem to nestihl. Sváteční den jsem trávil s některými spoluhráči. Při takovém lehčím sportování,“ dodal Zítek.



„Polibek bych možná stihl, ale bohužel nebylo s kým,“ směje se David Novák, jenž dodal: „Ten den jsem si dal trošku odpočinku, protože nám konečně otevřeli posilovnu a po té době to vždycky bolí.“

Sportovci uvolňující opatření vítají

„Samozřejmě, že vítám uvolnění některých opatření. Zároveň mám strach, aby se nezvyšoval počet nakažených osob a opatření opět nebyla obnovena. Už jsem se byl párkrát podívat na hořovickém stadionu, kde probíhají práce na zvelebení areálu. Hřiště teď vypadá moc hezky,“ varuje i chválí hořovický útočník.



„Vítám to. Byl jsem už na svém oblíbeném sportovišti,“ přidává český reprezentační plavec. „Kvituji, že se to nějakým způsobem uvolňuje. Začínám se připravovat na sezonu hlavně v posilovně, protože ta mě baví nejvíc. Když byla zavřená, chodil jsem cvičit do Dražovky na workoutové hřiště,“ našel náhradní cvičení Novák.

Novák se těší do Edenu

Sportovci se mohou chystat v brzké době na svůj vlastní závod nebo utkání. Zároveň se také mohou těšit na nějaký přímý přenos v televizi. „Bohužel v nejbližší době se na žádný závod nechystám a ani nemám nic vyhlédnutého v televizním programu,“ trochu smutní Tomáš Ludvík.



„Vzhledem k ukončení sezony ještě vůbec netuším, co a jak bude. Takže na utkání se nepřipravuji. Pouze se snažím trochu hýbat, abych nebyl metráček,“ usmívá se Vojtěch Zítek.



„Já se hrozně těším, až se rozjede fotbalová liga. Těším se, až se bude řešit zase sport a všechno kolem něj. Myslím, že tohle je to, co lidem nejvíc chybí. Nejvíc ale, až zase vyrazíme s bráchou do našeho svatostánku do Edenu,“ zasnil se David Novák.