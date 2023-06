Juniorka o posledním květnovém víkendu rozehrála vyrovnanou bitvu s Heřmanovým Městcem v semifinále play-off, které může poznat svého vítěze už tento víkend. Dorostenci zvládli závěr základní části na jedničku a na programu mají po roce opět finálový turnaj. Naopak pro B-tým skončila tentokrát sezóna před branami finále a z Kladenské hokejbalové ligy si odnáší bronz.

Kelti slaví, vyjde jim postup do finále juniorské extraligy? | Foto: Kelti 2008

Semifinále juniorské extraligy je vyrovnané

Junioři Keltů posunuli hranici z loňska a postoupili do semifinále play-off. To se jim navíc povedlo v nejkratším možném termínu, když na domácí vítězství navázali o týden později na půdě soupeře, kam se vydali s jednodenním předstihem. I možná díky tomu byla jejich aktivita vysoká již v úvodu zápasu, když si vytvořili hned několik brankových příležitostí, avšak na hrubém asfaltu opět tápali v koncovce a proměnili pouze jedinou.

Toho soupeř ve druhé třetině využil a šel do vedení o dvou slepených gólech. Berounští však i nadále zaměstnávali třineckého gólmana, který si na konci zápasu připsal 40 zákroků. Ofenzivní tlak jim v konečném důsledku vynesl dvě branky, když se podruhé v zápase trefil Krbec a minutu před koncem vyrovnaný stav na stranu Modrobílých zvrátil přesilovkou trefou kapitán Taufer.

Martin Hála zve na fotbalový turnaj škol

V boji o finále na Kelty vyšel Heřmanův Městec a kvůli horšímu postavení po základní části museli za prvním zápasem vyjet právě do Pardubického kraje. Zde sice začali dobře, ale posléze s aktivitou polevili a Ježkům tak nabídli spoustu střeleckých příležitostí, z nichž během první třetiny v branku přetavili hned tři a mohlo se zdát, že je zápas rozhodnutý. Berounští junioři ale nic nevzdali a zásluhou velmi zlepšeného přístupu ve druhé třetině dokázali srovnat, když hattrick Sedláka smazal během šesti minut Taufer. Nevšední obrat dokonal Krbec, který 40 sekund před koncem zápas rozhodl přesnou střelou.

Ve druhém zápase série měli Kelti opět dobrý vstup do zápasu a hned v první minutě vsítil branku Horel. Domácí ale dokázali brzy vyrovnat po několika keltských chybách v obranném pásmu. Následovalo spoustu přesilovek na obou stranách, ale žádná nevedla ke gólu. Rozhodnutí přišlo tedy stejně jako v předchozím zápase těsně před koncem, tentokrát to ale byli domácí z Heřmanova Městce, kdo šel do vedení. Berounští ještě zkusili hru bez brankáře, při které se jim podařilo nastřelit tyč. Štěstí jim ale nepřálo a soupeř naopak trefil odkrytou bránu a pojistil si výhru 3:1. O víkendu Kelty čekají dva domácí zápasy, v kterých se pokusí sérii zlomit.

Dorostenci vítězí v základní části

V předposledním kole základní části Extraligy dorostu narazili Kelti na soupeře z pražských Lužin. Lépe začal domácí Kert, který se dostal do vedení a zkraje druhého dějství vedl o dvě trefy 3:1. Dorostenci ale aktivní ofenzivní hrou dokázali zápas otočit na konečných 4:3, když dvě minuty před koncem vstřelil vítěznou branku Šlechta.

Pokladník si na mě brousí zuby, směje se Milan Hrudka

V posledním zápase základní části čekal doma na modrobílý výběr zápas s Českými Budějovicemi, který se díky vyrovnané tabulce stal zároveň nepřímým soubojem o čelo soutěže. Kelti nic neponechali náhodě a proti osmému celku divize už po první třetině vedli 4:0. Ve druhé části přidali další dva góly, a tak mohl trenér Lašek pošetřit několik hráčů, kteří vyjeli na další zápas s juniorkou.

Ve třetí patnáctiminutovce branku už nepřidali, ale náskok si v klidu pohlídali a po výhře 6:0 ovládli tabulku divize západ dorostenecké extraligy. Tím si zajistili i přímý postup na finálový turnaj, který je čeká o víkendu 17. a 18. června na zimním stadionu ve Svitavách.

Konec sezóny pro Béčko

Po výhře ve čtvrtfinálové sérii čekalo na hráče Béčka semifinále proti Beer Stars z Hnidous. Hned první utkáním jim ale nevyšlo podle představ. Branku inkasovali už ve 13. vteřině hry a tím problémy v úvodu duelu neskončily – Modrobílí byli i nadále pod tlakem, z čehož Beeři vytěžili další dvě trefy a v čase 4:47 tak vedli už 3:0.

Keltům se sice tento náskok podařilo dotáhnout, o několik sekund později však soupeři opět odskočili a do posledního dějství šli za stavu 4:3, přičemž se jim toto vedení podařilo ještě třikrát navýšit. Výhra 7:3 tak připadla zaslouženě Beer Stars. A i přestože se herní projev oproti prvnímu domácímu duelu výrazně zlepšil, na tým Hnidous ani tak Kelti nevyzráli, a i v druhém semifinále padli.

Jediným střelcem modrobílého týmu se stal Bureš, který ve 21. minutě proměnil přesilovku a vyrovnal. Pak se ale o slovo přihlásil kat B-týmu Janeček, který se mezi časy 25:56 a 38:31 prosadil hned třikrát a naděje Keltů na finále se postupně rozplynuly. Soupeři vedení 4:1 už nepustili a oslavili postup do duelů o titul.

Matěj Taufer