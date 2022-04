Letošní Velké ceny se zúčastnilo na 617 plavců z 83 oddílů, Lokomotiva Beroun pak vyslala pod vedením trenérky Anety Pokorné početnou výpravou, kterou tvořili T. Míka, T. Ludvík, J. Valečka, D. Plhal, A. Burešová a Z. Křížová.

Páteční dopolední rozplavby byly velmi úspěšné kdy tři berounští plavci se kvalifikovali do odpoledního finálového bloku. Tomáš Ludvík na 100 metrů znak, kde vybojoval šesté místo. Tomáš Míka se proplaval do finále na 50 metrů volný způsob, kde si dohmátl pro desáté místo. A jako poslední se kvalifikoval Jan Valečka na 200 metrů motýl, kde si dohmátl pro šestnácté místo.

Promrzlé diváky nejdřív rozehřál grog, po přestávce i branky

V sobotu se Tomáš Míka postaral o postup do finále ze třetího místa s osobním rekordem na 100 metrů volný způsob a jen několik málo setin ho dělilo od limitu do české reprezentace. To se však změnilo, když nastoupil do odpoledního finálového bloku po boku kvalitních českých i zahraničních plavců jako Romana Procházky, Jana Čejky nebo maďarského olympionika a světového rekordmana Szebasztiana Szaba.

Přes veškeré úsilí Tomáš nakonec ve finiši na své starší závodníky nestačil a dohmátl si pro nepopulární čtvrté místo, ale přesto měl s celým družstvem Berouna radost z času 51,14, což je splněný limit do české reprezentace (reprezentační družstvo U21).

Poslední závodní den byl pro Berouňáky vůbec velmi úspěšný, když si postup do finále vybojovala Zuzka Křížová na 200 metrů volný způsob a ve finále si vyplavala čtrnácté místo. Tomáš Míka si dohmátl pro postup do finále na 200 metrů volný způsob, bohužel z osobních důvodů se finále nemohl zúčastnit, ale alespoň v dopoledních rozplavbách si vyplaval svůj osobní rekord na této trati.

Pro Beroun je bod málo, drtivý tlak přinesl jen tyčky

Další největší událostí nedělního dopoledne pro berounské plavce a velkým překvapením pro ostatní byla štafeta 4x50 metrů volný způsob, kde si Zuzana Křížová, Jan Valečka, Andrea Burešová a finišman Tomáš Míka ve velmi napínavém a nádherném souboji od startu až do cíle doplavali pro stříbrnou medaili. Na stupně vítězů pak vystoupali po boku zlínského plaveckého klubu.

Všichni plavci předvedli skvělé výkony a přestože někteří nenakoukli ani do první desítky zaplavali si alespoň osobní rekordy . Tím to jim vedení oddílu gratuluje a děkuje za vzornou reprezentaci města Beroun a Lokomotivy Beroun. (ap)