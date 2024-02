Golfový Ladies European Tour (LET) čeká v roce 2024 další historický ročník s 31 turnaji ve 20 zemích světa na 5 kontinentech. Jedním z vrcholů bude i tradiční turnaj v Berouně a mimochodem v něm půjde také o českou nominaci na olympijské hry v Paříži.

Golfový Tipsport Ladies European Tour v Berouně bude v roce 2024 s šesti Češkami: Klára Davidson Spilková, Jana Melichová, Kristýna Napoleaová, Sára Kousková, Tereza Koželuhová a Tereza Melecká | Foto: Tipsport

"Termínovým vrcholem (obrazně, středem sezóny, ale i uzavřením olympijské nominace) bude náš český Tipsport Czech Ladies Open." říká promotér Tipsport Czech Ladies Open Luboš Koželuh. Turnaj se odehraje ve dnech 21. – 23. června tradičně v Royal Beroun Golf Clubu.

Díky skvělým výsledkům v letech 2022 a 2023 se i v sezóně 2024 představí v celé tour čtveřice českých golfistek Klára Davidson Spilková, Jana Melichová, Kristýna Napoleaová a Sára Kousková. Tereza Koželuhová a Tereza Melecká věří, že se na základě výsledků z Q-School v prosinci 2023 v Maroku budou moci zúčastnit vybraných LET turnajů v průběhu sezóny.

"V Berouně bude na pozvání promotéra turnaje startovat dalších až osm nejlepších českých profesionálních a amatérských hráček, v čele s juniorskou mistryní světa 2023 Denisou Vodičkovou. Přímé televizní přenosy bude vyrábět a vysílat také již tradičně O2 TV Sport," nastínil Luboš Koželuh.

Dvěma hlavními událostmi roku 2024 ženského profesionálního golfu jsou olympijské hry v Paříži a zářijový Solheim Cup v americkém Gainesvillu, při kterém se střetávají výběry USA a Evropy, který budou z části tvořit i hráčky Ladies European Tour.

Čeští golfoví příznivci se budou, mimo turnaje v Berouně, zajímat také o olympijský turnaj, kde je velký předpoklad účasti dvou českých hráček, Kláry Davidson Spilkové a jedné z trojice Sára Kousková, Kristýna Napoleaová a Jana Melichová. Právě berounský turnaj bude posledním, na kterém se hráčky budou moci na olympiádu kvalifikovat, po turnaji se uzavře tzv. olympijský golfový žebříček.

Zajímavé jsou odměny pro hráčky v letošním Ladies European Tour. Vyplaceno bude rekordních 34 milionů eur (což je neuvěřitelných 833 milionů korun českých).

,,Program pro rok 2024 poskytne našim talentovaným golfistkám platformu, na které se budou moci předvést v tom nejlepším světle," uvedla generální ředitelka LET Alexandra Armas. ,,Naše turnaje představí hvězdná hřiště a golfovou zábavu ve 20 různých zemích a pro naše hráčky se naskytnou významné globální příležitosti. Je to vzrušující doba, kdy se do Evropy blíží olympijský golf a na obzoru je další dramatický Solheim Cup. Těšíme se, že se o tuto cestu podělíme s našimi fanoušky po celém světě."

„Prodloužili jsme vysílací práva na přenosy z Ladies European Tour pro Českou republiku, tudíž špičkový golf pokračuje na O2 TV Sport minimálně do roku 2026. Diváci se mohou těšit až na dvacet největších turnajů v každé sezoně. Kromě světových zastávek pro nás bude samozřejmě vrcholem partnerský turnaj v Berouně, který je vždy skvěle obsazen českou stopou. Přenosy na O2 TV Sport budou provádět Klára Janáčková a Čeněk Lorenc spolu s expertkami Zuzanou Mašínovou a Evou Koželuhovou,“ prozradil Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport.

A které turnaje letos čekají?

Sezóna bude opět zahájena příští týden 9. – 11. 2. turnajem Magical Kenya Ladies Open, kterým budou zároveň zahájeny i přímé přenosy na O2 TV Sport za účasti českých hráček. Následovat bude cesta do Saúdské Arábie na Aramco Ladies International, a poté návštěva Maroka na turnaji Lalla Meryem Cup.

V březnu se LET vydá do Spojených států na Aramco Team Series Presented by PIF - USA. Později v březnu se na prestižním hřišti Magenta Shores Golf and Country Club poprvé uskuteční turnaj New South Wales Open, po kterém bude následovat turnaj Australian Women's Classic v Bonville Golf Resort v rámci čtrnáctidenního pobytu v Austrálii.

V dubnu se Tour přesune do Jihoafrické republiky na turnaje Joburg Ladies Open a Investec South African Women's Open. V květnu se v Korejské republice odehraje turnaj Aramco Team Series Presented by PIF - Seoul, po němž bude následovat Amundi German Masters, první turnaj roku v Evropě. Jabra Ladies Open se bude opět hrát ve vyhlášeném Evian Resort Golf Clubu ve Francii.

V červnu si LET užije čtrnáct dní ve Švédsku, kde se bude hrát Dormy Open Helsingborg a Volvo Car Scandinavian Mixed na hřišti Vasatorps Golf Clubu.

Poté LET odehraje v Evropě další turnaje, vše odstartuje Tipsport Czech Ladies Open v Berouně, pokračovat se bude VP Bank Swiss Ladies Open a Aramco Team Series Presented by PIF - London. Amundi Evian Championship v Evian Resort Golf Clubu ve Francii se uskuteční opět v červenci, následovat bude Dutch Ladies Open powered by Golf.NL.

Hráčky z LET budou mít příležitost bojovat za své země na letních olympijských hrách 2024 v Paříži v Le Golf National v srpnu díky postavení na olympijském golfovém žebříčku.

Poté Tour pokračuje do Skotska, domova golfu, na turnaje Women's Scottish Open a AIG Women's Open, který se již potřetí odehraje na slavném Old Course v St Andrews. Dále se na hřišti O'Meara v Carton House nově uskuteční turnaj KPMG Women's Irish Open.