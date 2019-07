Vzpomněl jsem si na svoji první lásku, říká horolezec Petr Mašek

/FOTOGALERIE/ Vloni plánoval, že se vydá na Dhaulágiri. Jenže pak z toho sešlo. Rodinné trable měly za následek, že se do velehor nevydal. Vyjel „jen“ na skály do Řecka. A tvrdí, že právě vloni přišel jakýsi zlomový okamžik, kdy přehodnotil svoje myšlení. „Bylo to vloni na jaře, když mi umřel táta a já toho všeho měl plné zuby. Dumal jsem a najednou zjistil, že mě srdce do velehor už netáhne. Možná to bylo i věkem, přece jen mi táhne na padesátku,“ říká boleslavský horolezec Petr Mašek.

Představa, že si musí veškeré záležitosti kolem expedice zařídit, sehnat sponzory, být nejen v roli horolezce, ale z velké části manažera, ho unavily. „Přišlo to najednou a já jsem zjistil, že stále více myslím na svoji první lásku – na lezení ve skalách. Možná tu jiskru zase zažehla čtyřčlenná parta mladých, kterou už nějaký pátek trénuji a se kterou jsem na skály putoval. Takže se k téhle lásce vracím. Našetřím si peníze, vezmu dovolenou, odjedu a za tři týdny jsem zpátky v práci. To u expedice nejde, tam je všechno daleko složitější. Velehory nezavrhuji a stoprocentně neříkám, že už nikdy, protože není můj styl říci „Ne“ a pak se slavně vracet. Cítím však, že období velehor je za mnou,“ přemítá úspěšný horolezec. Na konci letošních prázdnin se tak Petr Mašek podívá na skály do Řecka, na ostrov Kalimnos, což je nyní Mekka sportovního lezení v Evropě. A v říjnu plánoval jet do amerického Colorada lézt na zmíněné skály. „Kamarád, který tam léta žil, mi nabídl, že mohu v jeho domě bydlet, nabídl mi i auto. Barák mu stojí za branami národního parku, pěšky dojdu za chvíli na dvousetmetrové stěny,“ říkal před pár dny Petr Mašek o svých plánech. Zatímco do Řecka, tak jako vloni, vyrazí Mašek s manželkou Evou, do Colorada chtěl vyrazit se čtyřiadvacetiletým studentem Adamem Kristiánem Hrubým, synem Zdeňka Hrubého, bývalého šéfa horolezeckého svazu, který před lety ve velehorách zahynul. „Colorado je už silnější káva, avšak do Řecka pojedu s manželkou. Ona neleze, ale jistí mě, což po zácviku u jednodélkových sportovních cest není problém. Dává pozor, abych se jí nezabil,“ s úsměvem utrousí Petr Mašek. Junioři Lehečka a Forejtek se chtějí na bál vrátit jako muži Přečíst článek › Minulý týden se Petr Mašek vrátil z Petrohradu, kam vyjel s manželkou. „Byli jsme tam na poznávacím zájezdu, na který jsme vyrazili na vlastní pěst bez cestovky. Krásné památky, výstava umění, výborná kuchyně, příjemní lidé a všude čisto. Prostě krásný výlet. Zároveň se ale v Petrohradu náhle změnily moje cestovatelské plány,“ říká horolezec. Cestu do Ameriky odložil o rok. „Na podzim koncem října místo ní pojedu s dlouholetým parťákem Vladimírem Hlaváčem do Maroka, kde je v podhůří Atlasu také zajímavé lezení. A tu Ameriku si vychutnám o chvíli později,“ dodal Petr Mašek. Petr Mašek

Mladoboleslavský horolezec zdolal tři osmitisícovky – v roce 2003 Broad Peak (8047 m. n. m.), rok poté Šišu Pangma (8045) a v roce 2010 Gašerbrum II (8035). Neúspěšně se vrátil z expedic na Nanga Parbat, Dhaulágiri, Anapurnu, Čo Oju a K2, kterou se pokoušel zdolat čtyřikrát. Horolezec Petr Mašek: Sen o Dhaulágiri se rozplynul! Přečíst článek › Horolezec Petr Mašek je po operaci Přečíst článek ›

Autor: Jiří Macek