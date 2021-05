Jan Cincibuch je odchovancem veslařského klubu TJ Lokomotiva Beroun, kde trénoval a závodil ještě v juniorech. Nyní je již několik let členem resortního střediska Dukla Praha a trénuje pod vedením někdejšího skvělého reprezentanta Michala Vabrouška. Ten je již několik let členem berounského veslařského a kanoistického klubu a nyní je i jeho předsedou.

V letošní sezoně přešel Cincibuch z kategorie „lehkáčů“ mezi „těžké“ veslaře. A jezdil na skifu. Ještě 11. dubna jel na ME v Italské Varese své první finále C a skončil mezi chlapy na 15. místě, což byl v jeho 23 letech úspěch.

Na tomto evropském šampionátu – po neúspěchu dvojskifu Synek – Podrazil, kdy se Ondra rozhodl vrátit na skif, ústřední trenér Jakub Makovička oslovil Michala Vabrouška a sestavili novou posádku – Jan Cincibuch s Jakubem Podrazilem. A už po třech týdnech se na SP v Záhřebu probojovali do finále A a skončili pátí.

To dávalo naději do nejdůležitějšího závodu letošního jara – závěrečné kvalifikace na LOH do Tokia. A po pěti týdnech tréninku – což je podle odborníků na sveslování velmi krátký čas, se posádce pod vedením Michala Vabrouška podařilo nevídané!

Kvalifikace na LOH se uskutečnila ve švýcarském Luzernu. Původní program se měl odjezdit o víkendu 15. – 17. května, ale z důvodu špatné předpovědi počasí FISA přesunula program a plánovaná finále na pondělí, po nedělních semifinálových bojích.

Michal Vabroušek měl na startu dvě svoje posádky – dvojskif Jan Cincibuch – Jakub Podrazil a dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil – Jiří Šimánek. V sobotní rozjížďce obě posádky vyhrály a postoupily do ranního nedělního semifinále, které také opanovaly.

A za necelé tři hodiny kluci nastoupili do nejdůležitějšího finále – na olympiádu mohly postoupit jen dvě vítězné lodě. Honza „Cinci“ s Kubou Podrazilem vyrazili a vedli. V druhé polovině závodu je předjeli Rusové, ale kluci uhájili druhé místo před nepříjemně dotírající australskou posádkou.

Bomba!

Druhá posádka Vraštil – Šimánek naopak dotahovala čínskou a kanadskou posádku. Tyto dvě posádky měly na náš dvojskif 3 vteřiny náskoku, ale Míra Vraštil jako veslovod roztočil ve finiši neskutečné tempo, ukázal velké závodní srdce a v cíli s kamarádem smázli třívteřinové manko. Předjeli Čínu a skončili jen dvě desetiny za vítěznými Kanaďany. Takže si také zajistili letenku na LOH do Tokia!

„Je to super. Díky Cincimu a trenéru Michalovi Vabrouškovi, který bude mít na OH dvě posádky, bude mít berounské veslování malou pomyslnou stopu na LOH v Tokiu. Je to velká radost a úžasná reprezentace našeho klubu a celého města Beroun. Takže prosím všechny Berouňáky – držte palce a sledujte Olympiádu,“ přeje si šťastná trenérka Růžena Sehnoutková.