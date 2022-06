Berounští se přihlásili do 29 veslařských disciplín a závodili v 56 jízdách. Vybojovali celkem 31 finálových účastí A a 13 B. "Super výsledek. A také nám to osmkrát cinklo zlatě, pětkrát stříbrně a dvakrát jsme brali bronz. Paráda!" radovala se Růžena Sehnoutková.

Dvě zlaté vybojoval Pavel PAVLÁSEK – na skifu žáků dvanáctiletých a spolu s Lukášem BERANEM i na dvojskifu mladších žáků. Jeho sestra Anna PAVLÁSKOVÁ vyhrála spolu s Markétou FOREJTOVOU na dvojskifu dorostenek. Skif st. žáků 14 let vyhrál Matěj VOLDÁN a skif 13tiletých vyhrál Timoteo PETRÁŠ. Dorostenecký skif vyhrál Matěj SMEJKAL a s Jendou LANDOU i dvojku bez kormidelníka zlatou medaili má i Adéla BARTÁKOVÁ z osmy juniorek ve společenství s VKSM, BOH a Tábor.

Stříbrné medaile vybojovaly na párovce bez kormidelníka dorostenky – FOREJTOVÁ, PAVLÁSKOVÁ, LAUBOVÁ A, RADECHOVSKÁ. Velikou radost měl ze stříbrné medaile nováček Vojtěch LODR, který poprvé jel závod na skifu mezi jedenáctiletými žáčky. Na skifu žaček 14 let dojela druhá Anička ČECHOVÁ a také dorostenka Saša LAUBOVÁ a dvojskif dorostenců Matěj SMEJKAL s Janem LANDOU.

Pro bronzové medaile si dojel na skifu žáků 14 let Jakub DUŠEK a dvojskif st. žaček Anička ČECHOVÁ s Kačkou ŠTAJEROVOU.

Berounský Tipsport Czech Ladies Open: domácí mohou zazářit

Čtvrtá místa obsadili ve finále A skifařky, 12ti letá Bára BOHÁTKOVÁ a juniorka Adéla BARTÁKOVÁ, dvanáctiletý skifař Lukáš BERAN a na osmě ve společenství s VKSM, BOH a Třeboně Vojta RADECHOVSKÝ a Ondřej ŠTAJER, na dvojce bez kormidelníka junioři Jakub ŠIŠKA s Filipem HOBZOU a dvojskif st. žáků Matěj VOLDÁN s Jakubem DUŠKEM.

Páté místo vybojoval dvojskif ml. žáků Jakub ZAJÍČEK se Sebastiánem VILGUSEM a hned za nimi dojel třetí náš třetí dvojskif ve finále A ml.žáků Matouš HOBZA s Jakubem HAVLÍČKEM. Páté dojely i mladší žačky na párovce s kormidelnicí Ninou LAUBOVOU ve složení L.DOMANSKÁ, V.KOCOURKOVÁ, V. LÁŠKOVÁ a A.TARNOVSKÁ a Ondřej TEJKL, který jel ve společenství s VKSM a junioři Tomáš PARTL s Ondrou ŠTAJEREM a BOH na párovce juniorů.

Na šestém místě ve finále A dojela čtyřka s kormidelníkem st.žáků TEJKL Václav, KRÁL Kryštof, KSANDR Jan a TRTÚŠEK Filip za kormidlem RADECHOVSKÁ Žofie a čtyřka bez kormidelníka juniorů ŠIŠKA, HOBZA, ŠTAJER, PARTL. Párovka st. žaček – také kormidlovala Žofie RADECHOVSKÁ ve složení Marie HLAVÁČKOVÁ, Ela PELIKÁNOVÁ, Zorka KUBÁSKOVÁ a Veronika KUČEROVÁ. Šestí dojel i dvojskif dorostenců Přemek PRÁŠEK s Jaroslavem ČECHEM a dvojskif st. žaček M.HLAVÁČKOVÁ s E.PELIKÁNOVOU a skifařka Žofi RADECHOVSKÁ.

Ale úžasné je i vítězství ve finále B. Toho dosáhly st. žákyně na dvojskifu Terezka ČEDROŇOVÁ se Zorkou KUBÁSKOVOU i mladších žaček Amálie HORSKÁ s Bárou BOHÁTKOVOU a Amálka vyhrála „B“ i na skifu 12 let a radost z vítězství na skifu ml.žáků 12 let v „béčku“ měl Jakub ZAJÍČEK.

"Super výsledky a super závody – hodně lodí na vleku, hodně práce při dopravě lodí a na závodech. Veslování je nejen o samotném sportu, ale i o společné práci a součinnosti při nakládání a skládání lodí z vleku a nošení lodí a vesel na vodu. Takže bez spolupráce všech by to vůbec nešlo. A proto díky všem za pomoc. Držíme palce do dalších skvělých výsledků na mistrovství republiky," dodala Růžena Sehnoutková.

Markéta Forejtová a Anna Pavlásková vítězky na dvojskifu dorostenekZdroj: Růžena Sehnoutková

Lídr sice padl ve Stašově, ale titul oslavil náležitě