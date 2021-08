S netradičním pozváním pro milovníky sportu – tentokrát pro příznivce cyklistiky – přichází mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Nabízí zapojení do Tour de France, přesněji účast v závodu oficiálně pořádaném pod hlavičkou tohoto svátku sportu pro amatérské a výkonnostní hobby cyklisty. Ve stopách slavných závodníků známých z francouzské trasy – ale akce je ovlivněna i tradicí Závodu míru.

Automobilka, která s organizátory Tour se France tradičně spolupracuje jako poskytovatel doprovodných vozidel, se stala generálním partnerem závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France. | Foto: Škoda Auto

Automobilka, která s organizátory Tour se France tradičně spolupracuje jako poskytovatel doprovodných vozidel, se stala generálním partnerem závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France, v jehož rámci mohou do pedálů šlápnout běžní fanoušci cyklistiky s pocity velkých mistrů řidítek. Z Prahy do okolí hlavního města účastníci 28. srpna vyrazí na jednu ze dvou tras, přičemž volit mohou různou obtížnost podle svých schopností vrchařských i sprinterských a délku 91 (se startem od stadionu na Strahově hodinu před polednem) nebo 130 kilometrů (již od 9.45). Od startu na Strahově do cíle na stejném místě se bude šlapat po uzavřených silnicích Křivoklátska, Berounska a Českého krasu.