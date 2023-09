Víte, že čeští vodní pólisté skončili šestí na olympiádě? Tento možná zapomenutý úspěch z roku 1924 připomene v pondělí 25. září slavnostní odhalení busty jednoho z členů týmu, Františka Kurky ve Vráži u Berouna, kde žil.

Československý olympijský tým ve vodním pólu na LOH 1924, František Kurka stojí první zprava | Foto: wikipedia

Česko je země známá tím, že se zde hrají téměř všechny sporty, to všude na světě nemají. Hraje se tady i vodní pólo, byť patří spíše ke sportovním popelkám. O to víc možná leckoho překvapí, že šest let po vzniku samostatné Československé republiky vyjeli na olympiádu do Paříže vyslanci tohoto sportu a vedli si výborně – skončili šestí.

Hráč František Kurka bojoval v pólu za Spartu (s bratrem Matějem jí pomohli ke třem mistrovským titulům), ale byl vášnivým Sokolem, dokonce náčelníkem.

Jak zdůrazňuje jeho syn Michal Kurka, tatínek a jeho spoluhráči nejen reprezentovali ČSR ve sport na vrcholné úrovni, ale také zásadně pomáhali s budováním tehdejšího mladičkého státu, který se po třech stech letech dostal z područí Rakouska.

Také proto v pondělí přicestují do Vráže u Berouna na slavnostní odhalení busty Františka Kurky zástupci Sokola, ale také Českého olympijského výboru.

Začíná se v 16 hodin, přijďte se podívat také vy.