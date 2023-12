Konec roku nebyl pro většinu kategorií hokejbalových Keltů nejúspěšnějším obdobím. Mnoho z nich zakončilo podzim prohrou a jinak tomu bohužel nebylo ani v případě obou celků starších žáků a žen.

Kelti 2008 Beroun ukončili podzimní část sezony. | Foto: Kelti 2008

Žáky trápil hlavně trend nevyrovnaných zápasových výkonů, přičemž béčko podzim odehrálo jakoby podle matematického vzorce – po výhře vždy přišla dvojice proher. Ženy pak meziročně prodělaly opět obrovský pokrok, efektivita koncovky však stále vázne, což je brzdí na cestě za dalšími výhrami.

Áčku starších žáků došel na konec podzimu dech

Měsíc odstartovalo Áčko starších žáků těžkým zápasem na Kladně. V něm byla zlomová hned první třetina, ve které domácí naprosto dominovali a vytvořili si pohodlný čtyřbrankový náskok. Ten Kelti dokázali do závěrečné sirény pouze korigovat a zpět domů tak odjeli bez bodu. Možnost odčinit bolestivou prohru 4:10 mohli hned o dva dny později proti Chomutovu, a to se jim povedlo na jedničku. Zápas od prvních minut plně kontrolovali, soupeřům povolili pouhých devět střel a za přispění osmibodového Martina Hasala si došli pro třetí dvoucifernou výhru.

Sněhová nadílka proměnila šlágr hokejbalové oblastní ligy ve Winter Classic

Po jedné jasné prohře a jedné jasné výhře následovalo i vyrovnané utkání, které bylo jako na horské dráze. Kelti po první třetině prohrávali s Mladou Boleslaví 0:2, pak ale čtyřmi trefami stav otočili a deset minut před koncem se za stavu 5:3 mohlo zdát, že je o vítězi rozhodnuto. Opak byl ale pravdou, soupeři se odmítli vzdát, i oni předvedli neobvyklou otáčku ve skóre a díky své bojovnosti si nakonec tři body odnesli právě oni.

Rozkolísanost výsledků nakonec potvrdil i závěrečný zápas podzimu na Lužinách proti Kert Parku. Největší rozdíl spočíval v proměňování šancí, v němž byli domácí nesmírně efektivní. Z celkových 33 pokusů vykřesali 9 branek, zatímco Kelti z 19 střel přetavili v gól pouze dvě.

Nájezdové loterie

Utkání proti KOVU začátkem listopadu nepřineslo trenérům starších žáků B to, co očekávali, a to hlavně poté, co je druhý tým Keltů v září rozdrtil 22:0. Žáci se sice dostali do jednobrankového vedení, to ale nebyli schopni navýšit. Naopak sami dostávali soupeře do šancí zejména zbytečnými vyloučeními. Vyrovnání si pražský celek nakonec nenechal ujít, a muselo se do nájezdů, v nichž Kelti urvali bod navíc. A v dobrém rozpoložení neabsolvovali Kelti ani navazující výjezd do Ústí nad Labem, kde střelecky vyrovnané utkání skončilo jednoznačným vítězstvím domácích 5:0, díky čemuž se Berounští propadli na osmé místo tabulky.

Fretky navštívil Mikuláš, jejich jediná výhra stojí za připomenutí

Jako velkém plus na závěr sezony, ale mohou brát utkání proti Kladnu. Málokdo totiž asi čekal, že druhý tým tabulky mladí Kelti potrápí, a nakonec i oberou o bod. Vedení se přelévalo z jedné strany na druhou, a i když Kladno těsně před koncem vedlo, Kelti se nevzdali a dokázali vyrovnat. V nájezdech pak byli sice nakonec úspěšnější hosté, straší žáci na sebe ale za předvedený výkon plný bojovnosti můžou být patřičně hrdí.

Ženy ve Svitavách pohořely

Závěr podzimní části přidělal ženám vrásky na čele. Po úvodních dvou kolech, kdy se sice nedostavovala vítězství, ale už tak solidní herní projev se duel od duelu zlepšoval, přišlo ve Svitavách rychlé vystřízlivění. Fretkám opět chyběl důraz a stoprocentní nasazení, střelba byla četná, stále však těžce vázlo proměňování šancí. Z posledních třech zápasů letoška tak odjely s nepořízenou a mnoha podněty k zamyšlení.

Matěj Taufer