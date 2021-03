Jak se vám teď žije bez tělocviku ve škole?

Co vám budu povídat, raději bych s dětmi cvičil, než vyplňoval papíry, a na dálku jim radil a doufal, že se na to nevykašlou.

Máte nějaký čas nebo prostor na trénink střelby?

Když ještě pes neštěkal tak intenzivně, tak jsem trénovat chodil. Ale jen do Kladna nebo Příbrami, což je s brzkým stmíváním trochu obtížné. V Berouně nás "rychlý střelce" nařízením výboru v podstatě vyhodili z klubu.

Kolik jste absolvoval za loňský rok závodů, pokud nějaké byly. A s jakými výsledky?

Loni jsem toho nakonec ostřílel docela dost. Všechno se přesunulo doprostřed léta, takže jsem byl každý víkend pryč. Střílel jsem sedmnáct závodů, z nich dvanáct vyhrál a ve zbytku byl druhý. Ale třeba mistrovství světa už nám odsunuli, to mělo být v listopadu.

Můžete nějak trénovat třeba doma na zahradě s laserovými zbraněmi?

Dost se věnuji fyzické přípravě po celý rok. Laserové zbraně nepoužívám, raději se věnuji suchému tréninku se svou zbraní, abych jí měl co nejlépe "obtisklou" do ruky.

Zdálo by se, že individuální základní sport byl doteď trochu uchráněný, když si zaběhat jít člověk mohl, na kolo se dalo také vyrazit. Jak ses připravoval fyzicky ty a co se teď při zákazu přemisťování změní?

Pro mě se toho snad moc nezmění, udělal jsem si tělocvičnu na zahradě a za běhání v Brdatkách nebo po městě mě snad nikdo nezavře. (směje se)

Těžko se ale dalo při individuálním tréninku s někým poměřovat. Můžete z vlastní zkušenosti říct, jak velký vliv má přítomnost trenéra a parťáků v přípravě?

Tak samozřejmě po těch letech je příjemnější, když si jdu zatrénovat s někým, nebo celým týmem a ne sám. Ale pořád v sobě mam dost masochismu a vnitřního přesvědčení, takže vím, že to za mě nikdo neodtrénuje. Vždycky se snažím jet na svoje maximum a snažím se nenechat ovlivňovat výkony ostatních, ale ne vždy to jde.

Pojďme ke škole. Distanční výuka sportu děti určitě ovlivní. Je to velký problém?

Já se trochu bojím toho, že se ty "nůžky" rozevřou ještě víc. Kdo se chce hýbat, ať už sám, nebo třeba s rodiči, tak prostě cvičit bude a tohle ho nezastaví. Ale spoustu dětí to asi odřízlo od jediného pohybu, který měly.

Dokážete se vžít do role rodičů, kteří teď nejenže pracují, ale mají pomáhat i s učením a pohybem svých ratolestí. Co byte jim doporučil?

Já sám děti nemám, takže okolo vidím jen střípky toho, kdo se s tím poprat dokázal a komu to nejde. Tady je každá rada drahá, některé děti jsou samostatné, na jiné se musí dohlížet víc. Samozřejmě u větších je to snazší, ale tam už přechází zodpovědnost na ně, výmluvy jsou tam už zbytečné. Doporučil bych nepodléhat panice, že to není na pořád, ale zdá se to už nekonečné…

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dosud nepřišlo s naprosto jasným konceptem co dělat místo tělocviku. Nebo se mýlím?

Bohužel těch věcí, které padly na školy a není k nim jasný postup, je opravdu dost. A ještě se pravidla mění doslova ze dne na den. Každá škola je nucena se tím nějak prokousat sama, takže každý dělá, co umí a co mu dává smysl.

Měla by se v tomto angažovat i Národní sportovní agentura?

Tohle asi nedokážu zhodnotit. Ale myslím si, že by mělo být alespoň nějaké doporučení.

Kdo by měl o sportování dětí v době koronavirové krize rozhodovat? Rodiče, trenéři, škola? Co jim poradit, aby děti nezačaly sedět jen u počítače?

Trochu se obávám, že najít v pubertě motivaci je pro spoustu dnešních dětí hodně těžké, zvlášť bez party, kterou by v oddílu pravděpodobně měly a trénovaly by na "něco". Já se snažil dětem sepsat nějaké věci, které by bylo dobré, aby dělaly. Jenže zase nechci přidělávat rodičům starosti "tělocvikem", ale v tomhle ta kontrola asi padá na ně. Ani trenéři nemají možnost na svěřence plně dohlédnout, jestli se nějakým způsobem připravují. A nařizovat někomu, aby si kupoval krokoměr, nebo se natáčel webkamerou u rozcvičky a pak mu dával pětky, když to neudělá, tak to mi nepřijde jako správná cesta.