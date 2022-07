V plaveckém bazénu Zwemcentrum Rotterdam jí závody dokonale sedly a měla formu. Výsledkem jsou 4 zlaté medaile, když vyhrála na tratích 50 a 100 m prsa, 100 m kraul a 200 m polohový závod). Přidala také stříbrno na 50 m kraul a k tomu ještě tři zlaté ze štafetových disciplín.

"Povedlo se mi to, ale hlavním záměrem her je v rámci sportu umožnit navázání kontaktu mezi jednotlivými složkami z celého světa v neformálním prostředí. Zároveň smyslem her je podněcovat sportovního ducha a vzbudit respekt veřejnosti ke všem těmto složkám, které jsou připraveny ve dne i v noci. Odtud motto her: "IN SPORT WE UNITE" - tedy sport spojuje. Za mě mohu říci, že toto se skutečně podařilo," zhodnotila parádní akci Lenka Rendlová.

Evropský medailista předává na táborech zkušenosti