„Nepopsatelné! Ještě, když to v koncovce bylo jenom o dva míče … To bylo strašný! Seběhlo se všechno tak rychle, ale jsem rád, že jsme to zvládli a po boku s Katkou (Siniakovou), protože je to něco, co se neděje každý den. Prostě nádherný pocit a budeme mít zlato doma. Krásný!“ rozplýval se v rozhovoru pro Českou televizi Tomáš Macháč.

Společně se Siniakovou vlétli do finále a v prvním setu smetli Číňany. Úvodní sadu brali 6:2 a zdálo se, že cesta za zlatem bude snadná. Jenomže soupeři se zvedli na podání. Zejména Čang začal servírovat parádně a Asiaté si zaslouženě vybojovali super tie-break. I do něj vstoupili lépe, rychle vedli 3:0, nicméně v tu chvíli zabrali i Češi, okamžitě srovnali. Rozhodující chvíle přišla při skóre 8:8, kdy deblový partner Macháče udělal dvojchybu a následný mečbol Macháč se Siniakovou proměnili.

Mohla tak vypuknout radost, neboť smíšený pár vybojoval na letošních olympijských hrách první zlatou medaili. Na ní je vyryt i symbol Paříže Eiffelova věž a jak sám Macháč potvrdil, je pěkně těžká. „Když jsem jí chtěl vzít mezi zuby, tak jsem si jeden málem urazil. Takže je fakt hodně těžká. Už to znova dělat nebudu,“ žertoval berounský rodák v mixzóně.

Jeho parťačka Kateřina Siniakova vybojoval už druhé zlato, neboť v Tokiu slavila s deblovou partnerkou v ženské čtyřhře Barborou Krejčíkovou. „Ať už po boku Báry nebo Tomáše, tak to fungovalo jako tým a mám obrovskou radost, že mám dvě zlaté,“ uvedla Krejčíková. Macháč může také přidat druhou medaili, i když s bronzovou. Společně s Adamem Pavláskem o ní zabojuje v sobotu odpoledne v mužském deblu. Jejich soupeři budou Američané Taylor Fritz, Tommy Paul.