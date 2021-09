Dalším z nejlepších berounských plavců je v této kategorii Aurelius Theodor Klíma, který zabojoval na 100 metrů znak a vyplaval si bronzovou medaili. V mladším ročníku bodovali dva plavci ročníku 2009, a to Adam Baštýř a Alex Metyš. Adam ukázal velmi dobrou formu a vybojoval si tři cenné kovy. Na stupně vítězů si došel pro dvě stříbrné medaile a jednu bronzovou medaili. Pro stříbro si dohmátl na 50 metrů volný způsob a 100 metrů znak. Bronz poté přidal na poslední plavanou disciplínu a to 100 metrů volný způsob. Alex Metyš si ve svém oblíbeném závodě 100 metrů motýl vyplaval krásné třetí místo a tak si domů odvezl bronzovou medaili. "Všichni plavci si udělali osobní rekordy a všem moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v následujících závodech," dodala Simona Pokorná.

Závody v Mladé Boleslavi ovládla Zuzana Křížová, která si vyplavala celkem šest medailí, a to pět zlatých a jednu stříbrnou. Zlatá Zuzka je velká bojovnice se srdcem sportovce. Již známá plavkyně si vyplavala zlaté příčky s náskokem o tak zvaný parník na 50 a 100 metrů volný způsob, 200 metrů polohový závod, 100 metrů motýl a 100 metrů znak. Stříbrnou medaili si vyplavala na 100 metrů prsa. "Bylo vidět, že Zuzka v době pandemie nelenila a se svojí trenérkou Anetou Pokornou se připravovala na suchu (běh, kolo atd.) tak, aby až se bazény otevřou byla připravená," chválila plavkyni i její trenérku Simona Pokorná z Lokomotivy.

V sobotu odjela berounská výprava plavců bojovat s konkurencí z celé ČR na závody Memoriál Miroslava Tottera do ráje Škodovky v Mladé Boleslavi.

