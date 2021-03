Ingredience:

• 2 ks mrkve

• 1/2 ks cukety

• 1 ks cibule

• 50 g červené čočky

• 1 lžíce ghee (přepuštěného másla)

• sůl a pepř na dochucení

Postup:

Na oleji osmahněte cibulku, přidejte nakrájenou oloupanou mrkev, zalijte cca 1 l vody a přiveďte k varu. Vařte cca 5 min do změknutí surovin a přidejte pokrájenou oloupanou cuketu a červenou propláchnutou čočku. Sundejte z plotýnky a rozmixujte tyčovým mixérem a přidejte koření. Znovu vraťte na plotýnku a vyklepněte do polévky vejce. Pozvolna vařte do požadované konzistence vejce.

Ledový salát s červenou řepou a slunečnicovými semínky

Ingredience:

• půl hlavy ledového salátu

• dvě uvařené červené řepy střední velikosti

• jarní cibulka

• 2 polévkové lžíce olivového oleje

• malá hrst slunečnicových semínek

• sůl a pepř

Postup:

Nakrájíme ledový salát a jarní cibulku a dáme do mísy, nastrouháme uvařenou červenou řepu a vložíme k salátu. Zakápneme olivovým olejem, osolíme, opepříme a nasypeme předem namočená slunečnicová semínka.

