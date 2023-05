Akční hra Dead Island 2 vyšla po téměř deseti letech čekání. To se vyplatilo, protože tvůrci představili titul, který zabaví hráče na mnoho večerů, zejména pokud se rozhodnou jej hrát s přáteli. Nechybí humor, šílené postavy a ani pohled na obnažená rozkládající se těla.

Svět takový, jaký ho známe dnes, skončil, a z lidí se stávají krvelačná monstra prahnoucí po mase. Kdo může, snaží se před hordami uniknout někam do bezpečí, ale ne každému se to podaří. To je příběhová premisa nedávno vydané akční hry Dead Island 2, v níž se hráč po pádu letadla pokusí bojovat o svůj život v pekelném Los Angeles.

Samotná dějová zápletka týkající se záchrany lidstva není nijak komplikovaná, a je jasné, že vyprávění mělo sloužit jen jako výplň, protože prim tu tvoří hratelnost.

Než se ale uživatel pustí do nekonečného mordování zombie, musí si vybrat jednu z šesti postav, které mají své specifické schopnosti - větší odolnost, vyšší poškození atp. - i osobnosti, což ovlivní styl hraní, jejich reakce na různé situace a částečně i dialogy. Postupem hrou se pak schopnosti vybírají a vylepšují pomocí karetního systému, který představuje ekvivalent stromu dovedností. Postava tak získává další speciality využitelné v boji.

Později se projeví i nákaza kolující v krvi hrdiny či hrdinky, kteří jsou však imunní, ale tento prvek originálně ozvláštní hratelnost, protože přidá výrazné pozitivní i negativní efekty.

Cestou po rozlehlé kalifornské metropoli se objeví několik dalších nehratelných postav, které s přiměřenou dávkou nadsázky charakterizují určité stereotypy lidí jako například zhýčkanou hollywoodskou hvězdu. Rozhovory s nimi jsou však vtipné a potvrzují, že tvůrci nechtěli, aby se hra brala příliš vážně.

Do morku kosti

Důležité je přežít. Proto za zhruba patnáct hodin kampaně budou hráči čelit mnoha soubojům se zombíky. Různě silné a rychlé typy nepřátel i bossů je možné zabíjet pomocí vhodně zvolených taktik, což v pozdějších fázích hry představuje jistou rutinu.

Trochu si ozvláštnit zabíjení zombie je možné díky mnoha typům zbraní na blízko, které se rozbíjí a je nutné je opravit nebo vyměnit, i dálku, které ještě lze vylepšovat, a tím jim zvyšovat páchající poškození. V tomto ohledu nejsou snad žádné limity, a tak se nabízí velmi kreativní způsoby a experimenty, jakými zabíjet monstra. Je také možné využívat prostředí, jak je patrné například ve chvíli, kdy se do tekoucí vody vhodí elektrický předmět, a tím se nemrtví uškvaří. Někdy tak vznikají opravdu až komické výjevy.

Souboje ale nejsou jen o prachobyčejném máchání mečem kolem sebe, takže je nutné se vyhýbat nepřátelským útokům, využívat spotřební předměty jako třeba lékárničky, či různé návnady na odvrácení pozornosti. Tím se stává hratelnost opravdu zábavná, a nutí člověka přemýšlet nad tím, co ve hře dělá.

Vývojáři si taky dali záležet, aby masakrování nestvůr bylo efektivní i efektní. Je tedy velmi detailně poznat, do kterých míst dostal zombie úder, protože podle toho se deformuje zasažená část těla. Někdy se tak naskytnou skutečně až brutální záběry na obnažená lidská těla, ale toto grafické nastavení jen podtrhuje fakt, že se čelí hordám rozpadajících se oživlých mrtvol. Zejména dorážení ochromených nepřátel pak chvílemi připomíná takzvané finišery z Mortal Kombat. Pro někoho však záběry mohou být až příliš nechutné.

Nutno ocenit i volnost pohybu, kterou hráči mají při průzkumu Los Angeles. To je sice rozdělené na několik rozlehlých čtvrtí, mezi nimiž se přechází pomocí načítacích obrazovek, a tak se nejedná o klasický otevřený svět, ale lze se po nich pohybovat téměř všude.

Průzkum okolí je důležitý pro zisk materiálu potřebného k vylepšování zbraní, karet schopností, klíčů pro odemykání beden či domů, a dalších sběratelských předmětů dokreslujících pozadí děje. Hra vás nechá prošmejdit i mnoho domů, kde je ale například nutné dávat pozor na alarmy, které přivolají hordy zombie.

S přáteli se to lépe táhne

Dead Island 2 je možné hrát samostatně nebo v kooperaci až pro tři hráče. Ve více lidech je to samozřejmě větší zábava, pokud se s nimi ovšem znáte. Hra také umožňuje připojení náhodných lidí z celého světa, tahle možnost ale nemusí vyhovovat každému.

Režim pro více hráčů má však svá omezení. Uživatel s méně splněnými misemi se nemůže připojit k další osobě, která je v ději dál než on, ta se naopak může zpětně zapojit do již odehraných příběhových částí. Taky není možné hrát s lidmi z jiných platforem, tzn. majitelé PC si zahrají pouze s dalšími počítačovými vlastníky, respektive konzolisté s majiteli stejných značek konzolí.

Krásný pohled

Pekelné Los Angeles je nádherně graficky zpracované, stejně tak modely zombie, hlavních postav i zbraní, méně kvalitně vytvořené jsou nehratelné osoby. Barvy jsou sice na lehce hororový titul výrazné a živější, ale naopak to sedí právě k zvolenému místu, kde se titul odehrává.

Akční souboje pak výborně dokreslují vybrané písně, ale i různé zvuky ze hry, jako chrčení monster, zásahy do masa a podobně. K dobru jsou i české titulky.

Velkým plusem je, že hra se nepotýká téměř s žádnými technickými problémy, jen občas lze narazit na menší zádrhel, jako například odlétající nestvůru po zásahu. V kooperativním režimu si je taky možné všímat někdy atypického pohybu postav připomínajícího figuríny.

Celkově je ale Dead Island 2 příjemným překvapením na poli akčních zombie vyvražďovaček. Cena rozhodně odpovídá porci nabízeného obsahu a zábavy, a tak není nutné se zdráhat, a může se i s přáteli vyrazit do apokalyptického světa.