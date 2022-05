Konstrukce a design

Chytrý telefon Xiaomi 12 je vskutku malým překvapením. Se svými 152 mm na výšku, necelými 70 mm na šířkou a s hloubkou pouhých 8 mm se jedná o jednu z nejkompaktnějších vlajkových lodí na trhu. Přestože telefon není nijak těžký do ruky, nepůsobí nijak laciným dojmem. Naopak kovový rám s matným zadním krytem ze skla jasně dokazuje, že se jedná o produkt nejluxusnější kvality. Díky svým rozměrům dobře padne do kapsy a nebude na obtíž ani v malých večerních kabelkách a psaníčkách.

Zároveň se ale svým vzhledem nesnaží být středem pozornosti, spíše pak elegantním doplňkem, který zaujme hlavně vystupujícím zadním fotomodulem s výrazným okováním. V redakci jsme měli možnost testovat verzi s fialovým zpracováním krytu, dále se ale prodává také ve světle modrém a šedém. Zklamáním je absence ochranné certifikace IP68 proti vodě a částečkám prachu, která je u zařízení podobné cenovky úplnou samozřejmostí.

Displej

Xiaomi nenechalo nic náhodě a pro model 12 zvolilo AMOLED displej, který své uživatele stoprocentně nadchne. Se svými 6,28 palci dosáhnete i s menší rukou od horního rohu k protilehlému dolnímu a manipulovat s ním tak jde velice svižně a pohodlně. K tomu dopomáhá také dotyková frekvence o 480 Hz, takže displej reaguje takřka intuitivně. Ke svižnosti dále dopomáhá také zobrazovací frekvence o 120 Hz. Ta zajistí plynulé fungování během surfování na internetu a pravidelném scrollování na sociálních sítích.

Displej je z bočních stran mírně zakřivený, bohužel na něm ale nelze využívat různých dotykových gest, na které jsme občas zvyklí z dřívějších modelů. Vzhledem k velikosti displeje ovšem nejsou vůbec nutné a po nějaké době si na ně už ani nevzpomenete. Celková citlivost odezvy v kombinaci s malými rozměry jsou největší předností zařízení. Často se mi ovšem stávalo, že jsem díky tomu nechtěně kliknul někam, kam jsem nezamýšlel, či že jsem během užívání sociálních sítí „přejel“ dále, než jsem měl v plánu.

Problém ovšem lze vyřešit v nastavení, kde lze aktivovat funkci „ignorovat nechtěná klepnutí na okrajích displeje.“ Jas dosahuje až 1100 nitů a za přímého slunce je na něj bez problému vidět. Samozřejmostí pak je rozlišení 2400x1080, tedy FullHD+ a přehrává tak videa ve výborné kvalitě. Chráněný je pak ochranným sklem Gorilla Glass.

Fotoaparát

Někoho možná může na první pohled vyděsit, že má Xiaomi 12 fotoaparát s „pouhými“ 50 megapixely, každopádně zasvěcenější jedinci již vědí, že kvalitu fotomodulu neodráží pouze velikost jeho rozlišení. Naopak fotoaparát tohoto chytrého telefonu je další z jeho předností. Jedná se totiž o model IMX707 od světoznámého výrobce technologií Sony. Fotografie jsou ostré a barvy velice syté. Dokreslování před HDR nemusí každému vyhovovat, protože přeci jenom zkresluje realitu a vytváří umělý dojem.

Na druhou stranu skvěle funguje za slunného dne stejně jako za sníženého denního světla. Na zadní straně má Xiaomi 12 jak zmíněný hlavní, tak také 13Mpx ultraširokoúhlý a 5Mpx telemakro snímač. Velmi příjemná je elektronická stabilizace, kterou pak využijete nejenom při 10násobném zoomu, ale také při natáčení videí. Xiaomi 12 je totiž schopná natáčet až v 8k, ovšem samozřejmě za ceny snížení snímkové frekvence. Zároveň má ale více než velice uspokojivé natáčení ve 4k HDR 10+. Přední kamera má fantastických 32 Mpx a fotky z něj jsou hodně detailní.

Trošku ovšem zamrzí funkce Portrét, při které rozmazané pozadí vypadá hodně nepřirozeně a uměle. Bokeh efekt je obecně bohužel nejslabším článkem fotoaparátu a je jisté, že v tomto směru má Xiaomi ještě na čem pracovat.

Software, hardware, audio a baterie

Na rozdíl od třeba Huawei má čínský Xiaomi možnost operovat s Androidem, a tedy i Google službami. U nejnovějších chytrých telefonů je samozřejmostí nejnovější verze Android 12, v tomto případě s nadstavbou MIUI 13. I přes svojí celkovou kompaktnost je hardwarová výbava telefonu nadstandartní. Prodává se ve dvou konfiguracích s interní pamětí 128Gb a 256Gb, obě verze pak mají 8Gb RAM. Plynulý běh zajišťuje momentálně jeden z nejvýkonnějších procesorů 8-jádrový Snapdragon 8 Gen 1 s podporou 5G.

Během testování se ani jednou nezasekl, a to ani během hraní nejnáročnějších her s tím, že na pozadí byly otevřená další aplikace. Celkový výkon byl pro mě možná úplným vrcholem celého testování a byl jsem jim nadmíru potěšen. Dojem z hraní her a sledování videí ještě dolaďoval audiosystém od americké společnosti Harman/Kardon specializující se na výrobu zvukového hardwaru do studií, domácností a aut. Duální reproduktory zajišťují perfektní stereo zvuk a jistě si jej oblíbí nejenom běžní uživatelé, ale také muzikanti a lidé pracující v hudebním průmyslu.

Velkým zklamáním pro mě ovšem byla výdrž baterie. Výrobci sice deklarují velikost 4500 mAh, která by z pravidla měla vydržet více jak 1,5 dne, ovšem pravděpodobně vzhledem k výkonnému hardwaru tomu tak u Xiaomi 12 vůbec není. Je pravda, že během našeho testování prošel telefon namáhavým benchmarkem, každopádně i tak se za necelý jeden den dostal z plného nabití takřka na nulu. Nevýhodu ovšem na druhou stranu vyrovnává fakt, že součástí balení je také 67W adaptér, se kterým zařízení nabijete z nuly na 80 % přibližně za 30 minut. I když tak budete Xiaomi 12 vytěžovat naplno, během snídaně, či ranní hygieny ho bez problému připravíte na další náročný den.

Finální shrnutí

Xiaomi opět jasně ukázalo, proč je neprodávanější značkou smartphonů v České republice. Lehký, kompaktní, elegantní a supervýkonný Xiaomi 12 je skvělou volbou pro náročné uživatele, kteří upírají svůj pohled k nejdražším a nejmodernějším vlajkovým lodím na trhu. Výtečný displej je jeden z nejplynulejších, co jsem měl kdy na chytrém telefonu možnost vyzkoušet. Výrazné barvy a obrovský jas jsou pak dobrým společníkem pro tříobjektivový fotoaparát.

Snapdragon 8 Gen 1 v kombinaci s 8Gb RAM zaručí využití Xiaomi 12 naplno se vším všudy a jako třešnička na dortu je pak audiosystém stereo reproduktorů, který na jiných zařízeních nenajdete. Ve stínu toho se pak absence ochranné certifikace IP68 a malá vydrž baterie zdají pouze marginálními a faktem zůstává, že telefon stále oplývá ochranným sklem Gorilla Glass a rychlonabíjecím adaptérem o 67 W. Pokud vás už tedy unavují obrovské téměř 7palcové stroje a rádi byste přešli k něčemu menšímu, ale zároveň výkonnějšímu, Xiaomi 12 by pro vás měla být perfektní volba.

Autor: Jan Bartošík