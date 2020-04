ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Prodejna v Berouně tak je od úterý 7. dubna až do odvolání otevřena vždy od 9. do 19. hodiny. Podle oficiálního stanoviska společnosti Lidl, které má Berounský deník k dispozici, se nákaza novým typem koronaviru potvrdila u jednoho ze zaměstnanců v pondělí. Nicméně dotyčný zaměstnanec do zaměstnání už více než týden nedocházel.

„Kolega byl v prodejně naposledy 29. března a nejevil žádné příznaky nemoci. Po celou dobu také nosil roušku a rukavice. V souladu s pokyny Krajské hygienické stanice je však většina zaměstnanců prodejny do neděle 12. dubna pro jistotu v preventivní karanténě,“ uvedla mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.

Ihned po potvrzení pozitivního testu na Covid-19 se rozjela série preventivních hygienických opatření – prodejna tak byla uzavřena a kompletně vydenzifikována.

„Krajská hygienická stanice shledala naši prodejnu v pořádku a bez jakéhokoliv dalšího rizika pro její zaměstnance i zákazníky. Rádi bychom také všechny ubezpečili, že činíme vše, co je v našich silách, abychom zabezpečili provoz naší prodejny a zdraví všech našich zaměstnanců i zákazníků,“ sdělila mluvčí Zuzana Holá.

„V prodejnách zákazníci najdou na několika místech upozornění, aby s ohledem na zdraví své i ostatních používali roušky nebo jinou ochranu úst a nosu, dodržovali dostatečný odstup, dodržovali hygienická pravidla a používali rukavice nebo mikrotenové sáčky, které naleznou u vstupu do prodejny. U pokladen jsme umístili další upozornění, a sice prosbu, aby zákazníci, pokud možno, co nejvíce využívali platby kartou,“ dodala.

Nákaza novým typem koronaviru vyvolává obavy téměř u všech lidí různých věkových kategoriích. Lidé proto i nadále nakupují ve větší míře ochranné prostředky a pomůcky. Tedy pokud jsou k dostání.

„Bojíme se. Tak často jako nyní jsem si ruce snad v životě nemyl. Nosím u sebe dezinfekční gel, gumové rukavice a v autě mám pro případ potřeby ještě náhradní roušku a vše pravidelně dokupujeme anebo si doma vyrábíme. Častěji také dezinfikuji vnitřek automobilu, hlavně pak palubní desku a madla. Více už asi člověk udělat nemůže,“ řekl Jindřich Novotný.

„Je to těžká doba a obdivuji všechny, kteří musí denně přicházet do styku s dalšími lidmi i teoreticky potencionálně nakaženými. Kdysi jsem jako prodavačka v jednom malém obchůdku pracovala a pamatuji se, jak chodili nakupovat lidé, kteří měli evidentně horečku, kašel, rýmu a bylo jim jedno, že ostatní nakazí. Chodím nyní nakupovat minimálně, tak jednou za tři čtyři dny a straním se lidí. Bojím se nákazy,“ řekla Denisa Holečková.