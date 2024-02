Dialýza a.s. v Berouně jako jedna z největších ve Středočeském kraji, mění po patnácti majitele. Nově ji začne provozovat Skupina B. Braun.

Berounská dialýza je s kapacitou třinácti lůžek umístěna v přízemí pavilonu polikliniky Medicentrum v Berouně a v současnosti je zde pravidelně dialyzováno kolem pětasedmdesáti pacientů.

“Vzhledem k tomu, že je nyní kapacita střediska prakticky naplněna, budeme usilovat o rozšíření počtu dialyzačních míst i o získání dalších prostor pro pacienty s onemocněním ledvin,” komentuje budoucí kroky Martin Kuncek. Spádová oblast zahrnuje celou oblast Berounska a Hořovicka. “Kromě dialyzační péče u nás na středisku provádíme také veškeré akutní dialýzy pro nemocnice Beroun a Hořovice,“ popisuje MUDr. Hana Novotná, vedoucí lékařka berounského dialyzačního střediska.

Domácí dialýzy i rozvoj transplantační aktivity

Co se týče samotného předání střediska, celá záležitost potrvá několik měsíců. Dokončena by měla být na konci května. Nový majitel by také rád navázal na stávající kvalitu zdravotníků. V uplynulém roce totiž berounská dialýza připravila na úspěšnou transplantaci čtyři pacienty a nyní má na čekací listině dalších šest lidí.

Sestra Ilona Kupková: Vždy jsem měla příležitost pracovat se skvělými lidmi

„Mimo péče o naše stávající pacienty, jak na dialýze, tak v nefrologické ambulanci, budeme pokračovat a prohlubovat spolupráci s hořovickou i berounskou nemocnicí. Důležitá je také pokračující kooperace s dalšími lékařskými ambulancemi a laboratoří v budově polikliniky. Naší ambicí bude také navázat na tradičně silné zastoupení domácích hemodialýz v tomto regionu,“ uzavírá Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK.