„Jsem moc ráda, že můžeme zase otevřít, protože už to trvalo moc dlouho,“ neskrývá spokojenost majitelka. „Zároveň netrpělivě čekáme, až se bude moct otevřít restaurace celá. Momentálně zahrádkám počasí moc nepřeje,“ dodala. „Zákazníci stoprocentně chyběli kvůli osobnímu kontaktu s lidmi a restaurační servis je nám samozřejmě mnohem milejší, když vidíme jejich spokojenost. Příprava jídel do krabiček je úplně jiná než upravovat pokrmy na talíř,“ doplnil šéfkuchař a manažer restaurace Josef Málek.

Období lockdownu bylo pro Kozu Rozu dlouhé, a navíc nebylo vůbec jednoduché. Kompenzace od státu přišly velice pozdě a nestačily na pokrytí celé režie podniku. „Nečekali jsme, že budeme mít zavřeno až do poloviny května. Mysleli jsme, že vše skončí před Vánocemi. Musím přiznat, že jsme to přečkali dost těžce. Padly na to všechny moje úspory,“ řekla majitelka.

„Stát mi sice přispěl na sociální a zdravotní, které jsem hned odevzdala, a zaplatil polovinu nájmu. Platy zaměstnanců začal kompenzovat až od listopadu. Takže jsem to musela celou dobu hradit ze svých peněz. Tržba z výdejního okénka nepokryla ani náklady na provoz restaurace,“ pokračovala Nejlepsová.

K propouštění nedošlo

I přesto všechno se restaurace nemusela se svým personálem loučit. „Naštěstí jsem nemusela propouštět, což mě moc těší. Mám úžasné zaměstnance, kteří situaci dobře chápali a chápou, a tak nějak jsme to všichni dohromady přečkali. Za to bych jim chtěla touto cestou poděkovat,“ dodala.

V Koze Roze jsou velmi rádi, že lockdown skončil a mohou se zase těšit na zákazníky. Od pondělka jsou dobře připraveni. Zahrádku upravili tak, aby vyhovovala vládním nařízením a aby mohli bezpečně obsluhovat zákazníky.

„Chceme zákazníkům nejvíce vyhovět. Naštěstí máme velkou zahrádku, takže použijeme i stoly, které máme v restauraci, abychom měli více míst. Stoly máme podle nařízení metr a půl od sebe. Zaměstnanci jsou testovaní a obsluhují v respirátorech. Na několika místech mají zákazníci k dispozici dezinfekci,“ upřesnila majitelka s tím, že se jí v posledních dnech kvůli rezervacím nezastavil telefon.

Podnik vítá i to, že personál nemusí hlídat, zda jsou lidé otestovaní či očkovaní. „Nedokázala jsem si představit, jak bychom to dělali. Musela bych tam asi mít dalšího člověka, který by u vchodu kontroloval a kterého bych samozřejmě musela zaplatit,“ řekla.

Ceny v Koze Roze zatím zůstávají stejné jako před lockdownem, ale s velkou pravděpodobností budou muset zdražit kvůli rostoucím cenám surovin. „Nebude to nějak výrazné, ale určitě budeme muset po menších částkách ceny zvyšovat,“ řekla Gabriela Nejepsová, která zároveň děkuje všem zákazníkům, kteří podnik během lockdownu podporovali.