Osudovou chybou zakladatelů Rybí zahrady Jana Duška a Michala Hráška se stalo spojení v roce 2021 s firmou Future Farming, která se ocitla 24. května letošního roku v insolvenci. Deník se pokoušel kontaktovat oba zakladatele, ale jejich telefony jsou nedostupné.

„Farma je mimo provoz. Padla do insolvenčního řízení a zatím je konec. Uvidíme, jestli definitivně, anebo se najde někdo, kdo ji bude chtít zase rozjet. Pro nás je to tragédie. Žili jsme farmou, nechali tam kus života, ideály i hromadu peněz," napsal Deníku provozní ředitel Petr Velich. Podle něho se insolvenční řízení teprve rozbíhá a do dvou měsíců bude o budoucnosti firmy jasno.

Brněnská společnost Future Farming, která se rovněž zabývala aquaponií, padla do insolvence na jaře. V Rybí zahradě měla třicetiprocentní podíl. Brněnská firma přestala vyplácet mzdy a o své pohledávky se přihlásila řada věřitelů, mezi nimi třeba Mendelova univerzita v Brně.

Firma přiznala problémy v dopise, který v květnu poslala brněnským zaměstnancům. „Finanční situace nám již delší dobu neumožňuje další rozvoj a navyšování produkce, a proto jsme nuceni zavřít stávající provozy. Jsme nuceni ukončit provoz naší farmy v Heršpicích. Bohužel jsme nedokázali farmu dostavět a udržet provoz z vlastní produkce,“ napsalo vedení Future Farming svým pracovníkům. Podobný osud teď hrozí i Rybí zahradě v Lážovicích.

Přitom ještě loni na podzim vše vypadalo skvěle. „Neuměli jsme naše výrobky prodat. Před dvěma lety se na nás ale usmálo štěstí, když jsme se spojili s investiční společností, která nám přinesla kapitál, abychom se mohli rozrůstat, a hlavně nám pomohla s marketingem. Založili jsme e-shop, který odstartoval poptávku,“ vyprávěl tehdy ještě s velkým očekáváním Petr Velich Deníku.

Rybí zahrada, kde s využitím výkalů ryb pěstují rostliny | Video: Hájíčková Jana

Konec farmy z Berounska zarmoutil některé zákazníky. „Moc ráda jsem si od nich brala sumečka a saláty. Filety ze sumečka byly vždy šťavnaté a saláty křehké. Zase jsem si chtěla objednat oběd a na eshopu na mě vyskočilo, že byl obchod ukončen. Doufám, že se najde někdo, kdo bude v této fantastické myšlence pokračovat," prohlásila smutně jedna z nich.