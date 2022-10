Přijde další zdražení?

Řidičský průkaz skupiny B vyjde zájemce v Kolíně třeba i na 20 tisíc. Ceny začínají zhruba na 17 tisících. Naproti tomu na sousedním Kutnohorsku lze najít i autoškoly, které nabízí o dost nižší cenu. Třeba v Uhlířských Janovicích lze klasické béčko pořídit za 14 500 korun. „Vycházíme z toho, že máme všechna auta svoje, bez leasingu, jsme ve své učebně. Mám jen jednoho učitele, jinak si to dělám sám. Kdybych měl auta na leasing a deset učitelů, bylo by to jiné,“ řekl Petr Novák.

Při kurzu v benešovské Autoškole Setnička žák zaplatí dokonce 13 900 korun. „Na všechny skupiny máme vlastní dopravní prostředky a žádný si nemusíme pronajímat. Máme jak osobní auta, tak kamion nebo i autobus či traktor s vlekem,“ sdělil majitel firmy Ladislav Setnička.

U nymburské Autoškoly Koňák lze získat řidičák za 16 500 korun. Podle provozovatele Radomíra Koňáka by to tak pro příští měsíce mělo zůstat. „Naposledy jsme zdražovali před třemi čtyřmi měsíci. Aktuálně není otázka zdražení na pořadu dne. Ale samozřejmě bude záležet na pohybu cen za benzin a náhradní díly,“ vysvětlil provozovatel nymburské autoškoly. Podle jeho názoru však s možným růstem cen se v budoucnosti může cena za kurzy na „béčko“ posunout až k hranici 20 tisíc korun. „To samozřejmě nemůžeme vyloučit a dovedu si to za to čas představit,“ doplnil Koňák.

20 tisíc v hlavním městě není tabu

To v hlavním městě už dvacetitisícová hranice za kurz není tabu už nějakou dobu. Třeba Autoškola Roman Lukeš na Praze 4 nabízí nejlevnější výcvik za 21 900 korun, Autoškola Krátký se sídlem na Praze 2 pak 20 800 za standardní program pro řidičák skupiny B. „Ceny určuji v prvé řadě dle cen vstupů. To znamená pohonné hmoty, cena vozidel – nových, popřípadě ojetých, výše nájmu a tak dál. Tím, jak se zvyšují ceny vstupů, tak se zvyšuje cena. Odpovídá to současnému inflačnímu trendu,“ uvedl majitel autoškoly Lubomír Krátký.

A 20 tisíc korun už musí mít připraveno na řidičák i klienti boleslavských autoškol. Náklady autoškol a případně ceny by mohl snížit částečný přechod na on-line výuku teoretických předmětů. Ale třeba Lubomír Krátký z Prahy to odmítá. „Neuvažuji o zavedení on-line výuky, kterou se některé autoškoly snaží cenu snižovat, protože je to naprosto neproduktivní, nesmyslný způsob výuky, při kterém se studenti nenaučí téměř vůbec nic. Vím, že je to teď moderní a já jsem možná staromilec, protože mám autoškolu třicet let, ale online výuka je naprosto mimo mísu. Je to přesně ten případ, kdy někdo na simulátoru na počítači dokáže řídit formuli jedna a vyhrává okruhy a potom si sedne do auto a zabije se,“ prohlásil majitel autoškoly Lubomír Krátký.

Kriticky se na online kurzy dívá i majitel kladenské autoškoly Roman Hardyn. „Pokud někdo tvrdí, že dělá online kurzy, protože nemá prostory, je mi to divné. Autoškola nedostane povolení k provozování, pokud negarantuje výcvikové prostory. My online kurzy neděláme, jdeme klasickou cestou. Naše současná cenová nabídka je časově omezená a platí do 15. prosince. Ceny všeho jdou nahoru a ani my nevíme, jaká bude v prosinci situace,“ uvedl.

Za kolik na osobní auto?



Ceny standardního kurzu skupiny B

Autoškola Jaroslav Štěch Týnec nad Sázavou 16 400

Autoškola Šeda Benešov 14 900

Autoškola Viktor Král Vlašim 16 500



Autoškola Zavadilka Beroun 15 000

Autoškola Sedláček Hořovice 20 000

Autoškola Mikáska Beroun 13 900

Autoškola Beroun 18 400



Autoškola Hardyn Kladno 17 000

Autoškola Hanes, Kročehlavy 16 000

Autoškola Polidar Kladno 16 500

Autoškola Hodan Kladno 15 000

Autoškola Moravec Slaný, 15 000



Euro Autoškola Kolín 18 900

Autoškola Holý Kolín 17 500

Autoškola Jan Černý Kolín 16 900

Autoškola Kulhavý Kolín 20 000

Autoškola RS Kolín 20 000

Autoškola VT centrum Český Brod 19 900

VRT Motor-sport Kostelec n. Č. l. 16 600



Autoškola RS Kutná Hora 17 000

Autoškola Josef Pátek Kutná Hora 19 500

Autoškola Pilcová Kutná Hora 16 000

Autoškola Bydžovský Čáslav 14 700

Autoškola Čežík Kutná Hora, Kolín, Uhlířské Janovice, Čáslav, Zruč n. S. 18 500



Autoškola Krejča Mělník 16 500

Autoškola Soukup Kralupy na Vltavou 17 000

Autoškola Satýnek Obříství 14 900

Autoškola Eisner Neratovice 17 500



Autoškola Málek Mladá Boleslav 23 500

Autoškola Bouda Mladá Boleslav 20 900

Autoškola Plicka Benátky nad Jizerou 17 000

Autoškola Piskačová Kosmonosy 20 000



Autoškola Koňák Nymburk 16 500

Autoškola Kříž Nymburk 16 900

Autoškola Hercok Nymburk 16 900

Autoškola Noháček Poděbrady 18 000

Autoškola Pinkas Poděbrady 16 500



Autoškola Vohradský Příbram 17 900

Autoškola Zugárek Příbram a Dobříš 17 900

Autoškola Pelcner 17 900

Autoškola Sedláček Jince 20 000



Autoškola Škrlant a Kubánek Rakovník 14 000

Autoškola Hodan Rakovník 15 000

Autoškola Fránová Rakovník 17 000

Autoškola Libor Karel Rakovník 15 000



Praha

Autoškola Roman Lukeš Praha 21 900

Autoškola Wyrwolová Praha 19 900

Autoškola Krátký Praha 20 800

Autoškola Trio Brandýs nad Labem 15 490

Autoškola Vágner Říčany 18 500

Autoškola Zajíc Průhonice 15 000

Autoškola Vocílka Roztoky 22 000

Autoškola Brdská Mníšek pod Brdy 17 000



Zdroj: jednotlivé autoškoly a jejich weby