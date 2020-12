Hospody a restaurace nakupují, uklízejí a vyhlížejí čtvrtek

Od čtvrtka 3. prosince Česko přechází do třetího stupně systému PES a i lidé na Berounsku budou moci po téměř sedmi týdnech zajít do restaurace na večeři či jen tak posedět u piva či vína. Všechna stravovací zařízení budou otevřena od šesti hodin ráno do deseti večer a musí fungovat v omezeném režimu. Od tohoto dne se ruší i zákaz nočního vycházení a konzumace alkoholu na veřejnosti.

Restaurace v době koronaviru - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Oslovené restaurace a hospody v Berouně a okolí zatím nebojují s tím, že by je zákazníci zavalili požadavky na rezervaci místa, a tak se provozovny hlavně zásobují a uklízejí. „Na otevření se samozřejmě připravujeme, ale protože jsme během toho, co jsme byli zavření, dělali rozvozy, tak jsme fungovali tak nějak v kuse,“ uvedl Pavel Suchopár z berounské restaurace U Aleny. Zatím prý nemusel nikoho propustit, nicméně chod restaurace musí z větší části dotovat. PŘEHLEDNĚ: Nové dálniční známky jsou tu. Na co si dát pozor? Přečíst článek › V berounské Hospodě na Černém vršku se na čtvrtek připravují generálním úklidem, kde se chystají znovu přivítat své zákazníky i vánoční výzdobou. „Prodávali jsme přes okénko, což nám zajistilo aspoň nějaký obrat. Ráda bych poděkovala všem zákazníkům, kteří nám útratou pomohli se udržet nad vodou,“ zdůraznila provozovatelka hospody Monika Pyšková. Restaurace U Nádraží v Srbsku už je také nachystaná na čtvrteční znovuotevření. Přípravy spočívaly hlavně přeorganizováním celé restaurace a v úklidu. „Momentálně zboží objednávám v takové míře, aby ho bylo dostatek, ale nedělám zbytečné zásoby. Stále je tu možnost, že by nás v polovině prosince nebo v lednu zase mohli zavřít. Ale ve čtvrtek budeme určitě přichystáni na to, aby restaurace vyhovovala vládním nařízením a zároveň nabídla pohodlí,“ sdělil provozovatel Ondřej Lípa. Během lockdownu měli v Srbsku sice otevřený okénkový prodej, ale ten pokryl pouze zlomek obratu. Lípa jej hodnotí jako „partyzánský boj“, který nelze dělat do nekonečna. V sociálních službách budou možné návštěvy. Sport dostane miliardové injekce Přečíst článek › Podle zjištění Deníku podnikatelé nejsou moc spokojeni s rychlostí odbavení státní pomoci, kde v krajních případech čekali na peníze až šest týdnů. Navíc vyjadřují nespokojenost se způsobem, jakým je celý systém nastaven. „Příspěvek na nájem či na zaměstnance není všespásný, protože především přicházíme o tržby,“ shodují se hospodští. Roušky zůstávají Ve všech vnitřních prostorách restaurací a hospod zůstává povinnost nosit roušky a u jednoho stolu mohou být maximálně čtyři osoby. Stoly musí být rozestavěny dále od sebe a provozovatelé musí mít k dispozici dezinfekce. Obsazenost nesmí překročit padesát procent kapacity.

