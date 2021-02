„Jsem hospodským přes dvacet let. Od mládí rocker, takže můj životní sen byl otevřít si rockový klub. A když se ho před osmi lety můj kamarád vzdával, ani chvilku jsem neváhal,“ vzpomíná v temných prostorách zavřeného klubu, kde svítí pouze malé světlo nad barem. Také topení je vypnuté.

Martin Hruška je odhodlaný klub udržet za každou cenu. „Jsem připraven udělat cokoli,“ říká.

Dříve se v Prdeli konaly koncerty každý týden. Poslední z nich se odehrál na začátku loňského října a pak, když se zavřelo potřetí, klub ztichnul.

Martin Hruška teď chodí na brigády, aby mohl utáhnout alespoň nájem. „Brigádu jsem si zařídil už od minulého jara, protože už se tehdy ke všemu schylovalo. Jen díky ní mám nějaké peníze, abych Prdel mohl tak nějak udržet dál,“ konstatuje. Brigády se nevzdal ani v létě, kdy přes den pracoval a odpoledne otevíral klub.

Někteří věřitelé mu vyšli vstříc, například OSA, která nezapočítala poplatky za dobu, kdy je klub zavřený. Nebo banka, která mu dovolila odložit splátky. Martin Hruška momentálně čerpá pouze kompenzační bonus pro OSVČ, ze kterého ještě musí zaplatit sociální a zdravotní pojištění. Zároveň je pro něho paradoxně jednodušší nájmy platit z výdělků z brigády než se k podpoře Covid nájemné prodírat byrokratickým houštím. „Zkoušel jsem to, ale je to bez šance. Nejsem ajťák, abych se dokázal prokousat tím martyriem žádostí a dokazování. Větší firmy na to mají zběhlé lidi, pro mě je opravdu jediná možnost nájem platit ze svého, “ upozorňuje na nedostatky.

Snaží se udržet Prdel v povědomí lidí. „Dal jsem možnost 29 kapelám, které v klubu hrály nebo hrát budou, aby se na něm podílely a zároveň se tak i prezentovaly,“ drží v ruce klubové dvojcédéčko s černým bookletem. Album vydal na podzim na vlastní náklady. Nabízí i trička, náramky nebo nášivky a samolepky s motivy klubu. To mu generuje menší příjem, který rovněž přispívá k udržení klubu.

Ztráty z doby, kdy je zavřeno, odhaduje Hruška na asi 50 tisíc korun měsíčně. K tomu je potřeba přičíst ještě režijní ztráty během lockdownů. „Jsem zvyklý koncerty plánovat i půl roku dopředu a výroba plakátů samozřejmě něco stojí. Plakáty vyrobené na jaře za 10 tisíc korun jsem mohl vyhodit. Pivo se mi zkazilo jak na jaře, tak na podzim,“ popisuje následky zavření podniku ze dne na den. Alespoň v prosinci, kdy pohostinství dostala na zavření více času, to prý šlo naplánovat.

Rockový klub Prdel se objevil i na seznamu rebelujících hospod iniciativy Chcípl pes. „Rozhodl jsem se je podpořit aspoň mým jménem a názvem klubu, protože jsou jedni z mála, kteří s tím chtějí něco dělat. A mohli by k řešení dát nějaký podnět,“ vysvětluje Martin Hruška s tím, že nemá chuť, sílu a ani nervy handrkovat se s policií, proto dosud neotevřel.