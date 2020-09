Program na podporu lázeňství spustilo ministerstvo pro místní rozvoj na přelomu června a července. Jeho zavedení odůvodňovalo argumentem, že tento sektor patří dopady pandemie koronaviru mezi nejohroženější a pokles poptávky by mohl vést k propouštění až krachu jednotlivých zařízení.

„Zároveň lázně poskytují léčebně rehabilitační péči, jejich služby tedy pomohou zdraví našich občanů. Jde o tradiční obor služeb, ve kterém Česká republika vždy vynikala i ve světovém měřítku. Je to naše rodinné stříbro,“ řekla koncem června ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Začátkem prázdnin začaly lázně poukazy v hodnotě čtyři tisíce korun přijímat. Žádosti o proplacení voucherů začalo ministerstvo přijímat na konci srpna. Deník oslovil několik poskytovatelů lázeňské péče. Žádný zatím sumu poskytnutou na slevách svým klientům od státu proplacenou nedostal.

„Přihlášení na portál bylo od ministerstva pro místní rozvoj umožněno až v září. Další dva týdny jsme kvůli velmi složité administrativě připravovali potřebné doklady k odeslání na ministerstvo, zatím za měsíc červenec. Vouchery tedy do dnešního dne proplaceny nebyly. K dnešnímu dni jsme přijali vouchery v hodnotě zhruba dvou milionů korun. Tuto částku tedy dosud nemáme,“ sdělil ředitel Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku Roman Provazník.

Stejnou zkušenost má lázeňská skupina Royal Spa. Do ní patří šest lázeňských komplexů v Luhačovicích, Mariánských Lázních, Velkých Losinách a v Ostrožské Nové Vsi.

Ředitel lázeňské skupiny Martin Plachý uvedl, že ministerstvo program Covid – lázně oficiálně vyhlásilo předposlední srpnový pátek, dva měsíce po jeho faktickém spuštění.

„Naše skupina podala žádosti o dotace v prvním zářijovém týdnu, a to včetně žádosti o proplacení voucherů vystavených v červenci. Dosud jsme finanční prostředky ze strany ministerstva pro místní rozvoj neobdrželi. Všechny poskytnuté slevy v hodnotě voucherů, které má stát proplácet, tak zatím byly poskytnuty z našich vlastních prostředků,“ dodal Martin Plachý.

Sponzorem klientů

Lázně jsou tak nyní de facto v pozici sponzorů svých klientů. „Doufám, že nám peníze přijdou brzy. Měla to být podpora lázním. Takto jsme zasponzorovali naše klienty a teď čekáme, kdy peníze dostaneme. Kdo má problémy s cash flow, pro toho je to opravdu obtížné,“ zmínila Irena Vašicová, výkonná ředitela Lázní Slatinice na Olomoucku. Její zařízení během července a srpna přijalo vouchery v hodnotě zhruba půl milionu korun.

V proplacení voucherů pevně věří i jednatel Schrothových léčebných lázní v Dolní Lipové na Jesenicku Michal Dyntera. „Standardní pobyt u nás stojí sedm a půl tisíce korun, čtyři tisíce za každý odbydlený poukaz nemáme uhrazené. Obavy máme, co se týká cash flow, není to jednoduché. Naštěstí jsme se prozřetelně pojistili a v rámci akce Covid 2 jsme si vzali překlenovací úvěr ve výši osm milionů korun. Přece jen máme přes osmdesát zaměstnanců, dva a půl milionu korun dělají měsíčně jen mzdy. Bez úvěru bychom to určitě nezvládli,“ konstatoval.

Ministerstvo pro místní rozvoj v těchto dnech ve spolupráci se Státním fondem podpory investic zpracovává obdržené žádosti o dotaci a pracuje na vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotací.

„Proplácení dotací na základě obdržených žádostí o platbu subjektům s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace očekáváme v příštím týdnu. Žádostem bude zpravidla vyhověno do třiceti dnů. Ministerstvo pro místní rozvoj dělá vše pro to, aby k proplacení došlo co nejdříve,“ uvedl mluvčí ministerstva Vilém Frček.