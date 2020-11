/FOTOGALERIE/ Máme pokles až o sedmdesát procent, kompenzovat se to moc nedá. Tak hodnotí současnou situaci kolem pivovarů a koronaviru Adam Matuška z pivovaru Matuška v Broumech na Berounsku. I jeho pivovar trápí současný stav, kdy hospody a restaurace prakticky nefungují a na pivovarnících je nyní úkol, aby našli nové odběratele.

Z pivovaru Matuška v Broumech. | Foto: www.pivovarmatuska.cz

V pivovaru Matuška to vyřešili tak, že se ze sudů přeorientovali na lahvový prodej a dodávají pivo do velkých obchodů i pomocí donáškových služeb. To sice částečně pomohlo, ale se situací z předchozího období – ať už z léta, nebo z doby před covidem – to ale stejně nejde srovnávat.