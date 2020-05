Po zhruba dvou měsících bez příjmu kvůli nouzovému stavu a vyhlášené karanténě se postupně vrací život do „normálních“ kolejí. Do obchodů se začínají vracet zákazníci, stejně tak je možnost již zajít ke kadeřníkovi, holiči, na manikúru či pedikúru. Jenže koronavirová krize se podepsala na bankovních kontech živnostníků, podnikatelů a firem.

Města o obce se sanží těmto lidem maximálně pomoci. Vedení berounské radnice rozhodlo před časem o odpuštění nájemného. Podle starostky města Soni Chalupové město příliš možností nemá, k tomu je i řada podnikatelů, kteří investují do svých nemovitostí a nájemné zkrátka snížit nemohou z důvodu splácení hypoték. Banky jim totiž splátku neodpustí či nesníží.

„My jsme odpustili nájemné ve všech nebytových prostorách všem našim nájemníkům, ale těch je minimum. Jedná se řádově o zhruba deset podnikatelů. Takže jich není mnoho. Ale zase jsme si řekli, že bychom mohli strhnout příkladem soukromníky a ty, kteří nejsou třeba hypotečně závislí na výběru nájmu ze svých prostor, aby také odpustili. Minimálně o jednom takovém podnikateli, který má ve svých prostorách dost nájemníků a odpustil jim nájemné, vím,“ sdělila Berounskému deníku starostka Soňa Chalupová a jedním dechem dodala: „Na druhou stranu někteří majitelé objektů mají přesně spočítanou hypotéku na výběr nájemného a to se poté těžko snižuje nebo se nájemné odpouští, protože se zase s dotyčným nebaví o odpuštění či snížení banka. Tohle zatím asi moc nefunguje.“

Předzahrádky zdarma

Zatímco v posledních dnech některá města hrdě hlásí podporu restauratérům v podobě odpuštění nájemného, nebo jeho snížení symbolickou korunu, za předzahrádky na pozemcích města, a to většinou v historických centrech, frekventovaných pěších zónách a podobně, město Beroun nic takového zavádět nebude. A ani nemusí. Už několik let totiž Berounští od restauratérů takový poplatek nevybírají.

„My to restauratérům nemusíme dávat za korunu, od nás to mají zadarmo. Pokud to splňuje funkci předzahrádky, když to splňuje parametry, které má mít předzahrádka, tak to už máme v Berouně roky, že město za tato zařízení nevybírá peníze od provozovatelů. To je naše letitá podpora podnikatelům, která běží dlouhodobě. Těžko bychom tak mohli nyní něco slevit,“ dodala starostka.

Turisté o uplynulém víkendu i díky teplému počasí využili možnost občerstvit se na předzahrádkách, milovníci chmelového moku si pak pochvalovali točená piva. „Tomu se nic nevyrovná. Točené je zkrátka točené,“ reagovali štamgasti na jedné z předzahrádek v Berouně.

