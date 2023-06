Teplo v Berouně a Králově Dvoře zlevní. Lidé ušetří tisíce korun ročně

„Pozemek má v katastrální mapě charakteristiku zbořeniště a byl tak strašně dlouho nevyužitý, že už to snad ani nebylo možné. A i když už tu nebydlím, mám k Berounu silný vztah, a tak mě napadlo, že je škoda mít tady takovou prázdnou díru,“ vysvětluje bývalá letuška a zakladatelka bistra.

Cesta k záměru však vedla trnitým úřednickým kolečkem. Jak podnikatelka přiznává, určitě byly věci, které podcenila. Také narazila na skutečnost, že si někteří nepřáli, aby v místě bistro vzniklo. „Bylo to asi tím, že můj záměr úplně nezapadl do nějaké tabulky – jde totiž o pojízdné občerstvení, ale na soukromém pozemku. Možná tam byly i jiné důvodné obavy. Na druhou stranu, když se mi povedlo dopracovat se až k vedení města, dostalo se mi podpory a pak už to šlo rychle. Za to velmi děkuji, protože už jsem ztrácela naději, že to dojde do úspěšného konce, tedy vlastně začátku,“ říká Pazderová.

Uprostřed se nachází ohniště

Pozemek je z většiny pokryt betonem, kde se místy chytily náletové stromky a keře. Ty jsou ale vítány a staly se součástí posezení, jež se postupně rýsuje. Uprostřed mu dominuje ohniště.

Při návštěvě Deníku řemeslníci zrovna dodělávali dřevěný domek pro děti a dolaďovaly se další detaily. Cílem je místo zpřístupnit široké veřejnosti a postupně dále zvelebovat.

Například suťový val, který staticky podporuje vedlejší budovu, nelze odtěžit. Petra Pazderová se tedy rozhodla zakrýt jej zeminou a mulčem, kde vysázela drobné keře.

Jako velké plus lokality vidí, že nabízí klidné prostředí prakticky vedle náměstí. „Snažím se z toho dostat maximum, tak jak to je. Ale zároveň chci, abych se s cenami přiblížila prakticky každému, ať to budou studenti, senioři nebo maminky s dětmi. V opačném případě by se vyšší investice do proměny pozemku musely promítnout do cen nápojů a občerstvení. Už tak jsem rozpočet přestřelila dvakrát. Pět let se tu nic nedělo, takže jsem například musela přizvat statika, abych se ujistila, že je vše v pořádku. Nebo úpravy toho svahu znamenaly výdaje navíc. Bylo toho hodně, “ popisuje.

V zimě v útulných jurtách

V Bearounce nabídne spíše lehčí občerstvení, zájemci si tam ale budou moct koupit i špekáček a přímo na místě si jej opéct. „Takovou možnost v Berouně nemáte. Tedy kromě parku Na Paloučku, co vím, to ale není v centru města. Opékání bude organizované, protože určitě nemá smysl rozdělat oheň pro jednoho, dva lidi. Takže budou dny v týdnu, kdy se bude opékat a vše bude pro hosty zajištěno. Stačí jen přijít,“ vysvětluje Pazderová.

Bistro je navrženo především pro venkovní posezení, mělo by ale fungovat i po létu. „Samozřejmě že jistý spoleh na hezké počasí je risk – když bude pršet, nic s tím neudělám. Na chladnější měsíce jsem ale připravena, že tu postavíme útulné jurty. Ráda bych tedy pokračovala a připravila třeba mikulášské nebo vánoční akce,“ říká Petra Pazderová.

Bistro Bearounka bude otevírat v pondělí 19. června.