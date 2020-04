I nadále platí, že v rámci Středočeského kraje řidiči za pohonné hmoty nejvíce zaplatí na Benešovsku a Berounsku, mezi nejlevnější regiony patří naopak Rakovnicko a Mělnicko. Na Mělnicku se dokonce nejprodávanější benzín Natural 95 prodával v pondělí za průměrných 25,98 korun za litr, zatímco na Benešovsku museli řidiči zaplatit o téměř tři koruny více. A zatímco majitelé dieselových motorů si nejvíce za litr nafty zaplatili na Berounsku (28,90 korun), na Rakovnicku to bylo průměrných 26,73 korun.

Podle hlavního ekonoma investičních fondů Czech Fund Lukáše Kovandy by měly ceny pohonných hmot mírně klesat i v tomto týdnu. „Ani po uzavření historické dohody o omezení těžby však není zaručené, že se cena pohonných hmot v ČR stabilizuje. Jisté je ovšem alespoň to, že tempo propadu cen paliv v ČR zmírní. Vzhledem k tomu, že vývoj cen paliv probíhá v ČR se zhruba dvoutýdenním zpožděním za vývojem cen ropy, tak i při její případné cenové stabilizaci v důsledku dnes uzavřené dohody se ceny pohonných hmot v ČR plně stabilizují na přelomu dubna a května. Benzín by se tak mohl stabilizovat na cenové úrovni kolem 26,50 koruny za litr, nafta zase na cenové úrovni kolem 26,70 koruny za litr,“ napsal ve svém komentáři Lukáš Kovanda.

Region Natural 95 Nafta Česká republika 27,19 (27,55) 27,36 (27,67) Středočeský kraj 27,73 (28,14) 28,00 (28,25) Benešov 28,91 (29,14) 28,86 (29,28) Beroun 28,84 (28,88) 28,90 (29,17) Kladno 27,95 (28,63) 28,15 (28,27) Kolín 27,03 (27,82) 27,87 (28,03) Kutná Hora 27,07 (27,28) 27,69 (27,74) Mělník 25,98 (26,43) 26,74 (26,81) Ml.Boleslav 27,15 (27,74) 27,31 (27,78) Nymburk 26,78 (27,76) 27,04 (27,64) Praha-východ 28,26 (28,47) 28,27 (28,43) Praha-západ 28,55 (28,47) 28,37 (28,52) Příbram 28,06 (28,71) 28,48 (28,84) Rakovník 26,60 (26,99) 26,73 (27,04)

Zdroj: Společnost CCS, uvedené ceny jsou průměrné k datu 13. dubna 2020, v závorce jsou ceny z 6. dubna 2020.