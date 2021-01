Živnostníci mají poslední šanci. Termín pro přihlášení k paušální dani se blíží

Živnostníci a podnikatelé, kteří mají příjmy do jednoho milionu korun a chtějí letos odvádět takzvanou paušální daň, mají už jen pár dnů na to, aby se k jejím odvodu na finančních úřadech přihlásili, Oznámení o přechod na tento typ platby, kterou koncem loňského roku schválil parlament, totiž mohou podat jen do pondělí 11. ledna. Upozornil na to server Seznam Zprávy.

Ústí nad Labem, finanční úřad, daňové přiznání, úřednice, přepážka, razítkování formulářů | Foto: Deník / Karel Pech