„Jde o plnohodnotnou varnu a pivo tu vaříme v pětisetlitrové dvounádobové varní soupravě. Používáme spektrum českých i zahraničních surovin, u našeho vlajkového produktu se přitom snažíme maximalizovat podíl surovin v bio kvalitě. Průměrná délka varu trvá zhruba hodinu až hodinu a půl, záleží na typu piva. Pivo následně za různých teplot kvasí v pěti tancích – na každý přijde vždy jedna várka,“ vysvětluje sládek, který vystudoval pivovarnictví na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Jednou kalné, jindy čiré. Pokaždé jiné

Pivo se nefiltruje a ani nepasterizuje. Každá várka tak získá jedinečný vzhled. „Piva nikdy nevypadají stejně, občas bývají na čepu kalnější, jindy zase více čirá. Abychom docílili toho, že by pivo vypadalo pokaždé stejně, museli bychom používat pomocné látky. Což pochopitelně nechceme,“ říká Nevelöš.

Byl to právě on, kdo přišel s nápadem založit pivovar za manžely Horáčkovými, kteří provozují srbecký autokemp už osm let. A přes všechny překážky zejména v podobě pandemie a masivního zdražovaní se jim ho povedlo udržet.

„Šli jsme do toho, protože to mohlo být zajímavé rozšíření našich služeb. Sice jsme nějaký čas váhali, aby to nebyla jen starost navíc, ale nakonec jsme souhlasili. V tu dobu mi zemřel táta, který měl pivo moc rád, a s manželem nás prakticky stejně napadlo, že bychom mohli připravit pivo na jeho památku - tak vznikl Petrův ležák,“ vzpomíná provozovatelka kempu Pavla Horáčková.

Světlá třináctka se poměrně rychle stala vlajkovou lodí srbeckého pivovaru. Nápad pojmenovat i další piva jmény z kalendáře se pak uchytil i pro další druhy. Všechna loga pak pomohla navrhnout kamarádka Horáčkových Kamila Tučková. „Po tchánovi tu máme Mirkovu desítku a tmavý čtrnáctistupňový stout, Romanův speciál zase nese jméno a podobiznu po manželovi,“ dodává Horáčková.

Květinová vůně, vyšší hořkost

Protože je Petrův ležák silnější, v Srbsku se rozhodli připravit na letošní léto novinku s nižším obsahem alkoholu. „Silná piva jsou velmi oblíbená a hosté je mají rádi, ale hrozně rychle se z nich opijete. Někteří to nedají a jsou tu z toho často i vtipné momenty. I proto jsme se rozhodli připravit k 24. červnu, kdy má svátek Honza, Janovo pivo. Také kvůli tomu, že je stále více žen, které si rády dají pivo, ale ta třináctka má prostě moc voltů. Cítíme, že jsou potřeba v dnešní uspěchané době pro naše unavená těla láskyplnější loky a pít pro chuť,“ říká provozovatelka.

Podle sládka půjde o osvěžující svrchně kvašené pivo s nižším obsahem alkoholu. „Kombinace tří druhů sladu dodá pivu plné sladové tělo, které bude vyvažovat výrazný charakter použité odrůdy aromatického chmele. Pivo bude mít lehce květinové až ovocné aroma a vyváženou chuť s vyšší hořkostí,“ dodává Nevelöš.

Kemp se pro své pivo stal postupně velmi populárním. Zájmu se jeho provozovatelé rychle přizpůsobili a začali nabízet například pivní upomínkové předměty. Dalším důvodem bylo, že pojmenované půllitry byly příliš lákavé a často mizely. „Museli jsme kvůli tomu na sklo zavést stovku zálohu, protože to bylo klidně i dvacet půllitrů denně,“ vypráví Pavla Horáčková.

Pivní sběratelé, kteří do Srbska míří z celé republiky, si mohou v kempu pořídit nejen atraktivní půllitry, ale i další věci, třeba trička. „Vlastně se nám změnila celá klientela. Lidé už nechtějí chodit jen na nějaké to klasické komerční pivo, byť je také dobré, ale raději na to naše domácí. Takže i v klidnějších dnech, kdy by tu za jiných okolností bylo prázdno, máme hosty. Za což jsme velmi rádi,“ dodává Horáčková.

Kyselé pivečko s malinovou složkou

Pivovar je v provozu pouze od března do listopadu. Sezona začíná Velikonocemi a zeleným pivem s kopřivovým extraktem. „S příchodem května pak děláme malinový sour. Jde o kyselé pivo ve stylu Berliner Weisse s malinovou složkou. A novinkou je samozřejmě už zmíněný Janův ležák,“ přiblížil sládek s tím, že na sklonku léta pravidelně připravují také podzimní pivo typu ale.