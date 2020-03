Vyhlášená vládní opatření v boji proti šíření nového koronaviru se dotýká ve velkém také minipivovarů. Právě menší pivovary prodávají svá uvařená piva v drtivých případech v blízkých restauracích a restauračních zařízeních. Ty jsou ale uzavřené.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

„Vzhledem k tomu, že jsme veškerou výrobu stáčeli do sudů, nás situace ovlivnila fatálně. V současné době prodáváme pouze sudy, které si lidé berou domů, což tvoří do pěti procent prodejů,“ reagoval na dotaz Berounského deníku Štěpán Kříž, sládek a majitel Pivovaru Hostomice.

„Situace ohledně koronaviru nás samozřejmě ovlivnila hodně. Nyní je to už druhý týden po sobě, kdy pivo nevaříme vůbec. Za standardních podmínek vaříme pětkrát až sedmkrát týdně. Sudový prodej, který tvoří zhruba pětasedmdesát až osmdesát procent veškerých našich prodejů úplně opadl, můžeme prodávat jenom lahve. Pivovar Matuška se tedy v současné situaci snaží prodávat co nejvíce lahví,“ uvedl Matěj Šůcha, jednatel Pivovaru Matuška.

„Pivo máme navařené, sklep máme plný. V současné době tak není nutno vařit další pivo. Nyní probíhá plánovaná přestavba varny. Bohužel pro nás přestavba bude vzhledem k současné situaci finančně náročnější, jelikož nám klesly prodeje. Největší část zisku tvoří odběr restaurací, které jsou nyní zavřené a pivo neodebírají,“ řekla Hana Mayerová z Rodinného pivovaru Berounský medvěd.

Lahvový prodej

Navařené pivo se proto majitelé minipivovarů snaží dostat co nejvíce k zákazníkům. I proto se mnohem více soustřeďují na prodej v lahvích a PET lahvích. Pokud by to neudělali, navařené pivo by mohlo skončit v odpadu.

„Na situaci jsem musel zareagovat, ačkoliv jsem nepřítel PET lahví, prodáváme pivo s sebou z okýnka v našem pivovaru v Hostomicích. Paradoxně, jelikož je konec března, uvařili jsme pivo Březňák, které se pije na svatého Václava, to doufám, že už budou hospody otevřené,“ sdělil Štěpán Kříž.

Pivovar Matuška se rozhodl pivo rozvážet lidem domů až ke dveřím. „Kromě stálých odběratelů lahví si tak pivo může objednat kdokoliv. Rozvoz v současné době funguje od pondělí do pátku v Praze a Berouně, doprava je zdarma. Pivovar nedisponuje vlastní prodejnou, pivo je možné zakoupit například v obchodě s potravinami v Broumech, kde pivovar sídlí,“ vysvětlil Matěj Šůcha.

„V současné době pivovar pivo další pivo nevaří. Pivo se dá v současné době zakoupit pouze v PET lahvích, a to prezenčně v minipivovaru Bobr,“ řekl Jan Schwippel, jednatel Minipivovaru Bobr v Zadní Třebani.

Zachraň pivo

Nedostatek odbytiště pro piva z malých pivovarů vedl ke vzniku iniciativy s názvem "Zachraň pivo" (zachranpivo.cz). S nápadem přišli lidé z pivovaru Kytín. „S nástupem koronavirové krize nechceme sedět v koutě a nechat minipivovary na holičkách. Čerstvé, nepasterizované, nefiltrované a dále chemicky neupravené pivo je totiž v ohrožení a první na ráně. Je potřeba ho vypít, než se zkazí a pivovary se dostanou do problémů. Pojďte s námi pivo zachránit — tím, že ho vypijeme. Znáte snad příjemnější způsob, jak někomu pomoct?“ stojí na webových stránkách.

Postup na zapojení do iniciativy je jednoduchý. Na webové stránce je mapa s pivovary, stačí kliknout a následně se dozvíte, jaké pivo lze objednat a kde popřípadě vyzvednout. Na webové stránce také najdete informace, kolik piv zbývá k záchraně vypít – k pondělní čtrnácté hodině to bylo více než 5,97 milionů piv ze 163 pivovarů.

Autor: Tomáš Konopásek