„Jako zaměstnavatel navíc vnímáme velký nedostatek kvalifikovaných lidí na trhu práce. Sehnat dnes šikovného řemeslníka je téměř nadlidský úkol,“ nechal se slyšet Michal Šterba, ředitel firmy GZ Media.

Za projekt Robotika je hra jste byli ocenění v ratingu TOP Odpovědná firma v kategorii Pomoc okolí. Počítali jste s tím, že byste mohli uspět?

Vůbec ne, bylo to pro nás velké překvapení, i když samozřejmě příjemné. Projekt funguje teprve od roku 2017, tak jsme si spíš říkali, že to zkusíme, abychom věděli, jak si stojíme v konkurenci s dalšími firmami. Když jsme se dozvěděli, že jsme v naší kategorii na 1. místě, měli jsme opravdu upřímnou radost.

Co pro vás ocenění znamená?

Ocenění vnímáme především jako velké uznání naší práce a potvrzení, že jdeme správným směrem. Vždyť bylo přihlášeno přes 60 firem se 125 projekty a strategiemi, které hodnotilo 55 nezávislých porotců. Obstát v takové konkurenci, to potěší. Nesmíme ale usnout na vavřínech. Ocenění je pro nás také velkým závazkem, abychom projekt posouvali kupředu a dále ho rozvíjeli.

Představte nám vítězný projekt trochu blíže…

Naše kroužky jsou technické se zaměřením na robotiku. Jejich hlavním cílem je nadchnout děti pro techniku. Jak už víme, největší šance je u těch opravdu malých. Proto začínáme s dětmi už od osmi let. Kroužky pořádáme ve spolupráci s vybranými pilotními školami a domy dětí a mládeže na Berounsku a v Soběslavi, kde má GZ Media pobočku. My jim zajišťujeme vybavení a podporu lektorů včetně školení, školy zase řeší organizaci a zajišťují prostory. Takhle spolupracujeme se ZŠ Loděnice, s Jungmannovou ZŠ v Berouně, ZŠ Žebrák, 2. ZŠ Hořovice, s DDM Beroun a DDM Soběslav. Do kroužků chodí děti z těchto škol a ze spádových oblastí obou domů dětí a mládeže. Vloni jsme měli téměř 100 dětí v jedenácti kroužcích, letos jsme vzhledem k situaci některé kroužky nemohli otevřít, takže aktuální bilance je 67 dětí a osm kroužků.

Jedná se o jeden typ kroužku, nebo v rámci programu Robotika je hra nabízíte více kroužků s různým zaměřením?

Celý program Robotika je hra nabízí celkem šest úrovní, od základní (stavebnice, logické hry, robotické hračky) po nejpokročilejší (mikročipy, aplikovaná elektrotechnika, syntaxové programování). Klademe důraz na kvalitu a postupujeme od jednoduchého ke složitému.

Kde se kroužky konají a v jaké formě?

Kroužky se za normálních okolností konají přímo v partnerských školách a domech dětí a mládeže. V současné době běží hodiny robotiky online. Kdo by chtěl vidět, jak a s čím se v našich kroužcích pracuje, může se podívat na naši FB stránku na facebook.com/robotikajehra.

Co bylo prvním impulsem spuštění projektu Robotika je hra?

Když jsme v roce 2017 přemýšleli nad tím, co by měl podporovat náš nově založený nadační fond, setkal jsem se se zástupcem asociace Amavet, která podporuje technické vzdělávání. Právě on nás přivedl na myšlenku, že bychom se mohli vydat tímto směrem. Dávalo nám to smysl hned ze dvou důvodů. Jednak jsme výrobní firma s dlouholetou tradicí, letos slavíme 70 let. A také jako zaměstnavatel vnímáme velký nedostatek technicky kvalifikovaných lidí na trhu práce. Sehnat dnes šikovného technika je téměř nadlidský úkol.

Co vnímáte jako benefit tohoto technického kroužku?

Kroužek je perfektní způsob, jak probudit v dětech a mladých lidech nadšení pro techniku. Mohou v něm na vlastní kůži zažít, že fyzika nebo elektrotechnika může být velká zábava. Jak postupně s kroužkem rostou a rozvíjejí své znalosti a dovednosti, je větší pravděpodobnost, že se jednou rozhodnou pro studium nějakého technického oboru, i když by je to dřív ani nenapadlo. Kroužky ale přinášejí benefity i pro samotné lektory, kterým nabízíme vzdělávání v rámci naší GZ Akademie. Jsou to často učitelky a učitelé fyziky, matematiky nebo informatiky a naše školení si pochvalují. Z jejich reakcí víme, že získané znalosti využívají i při běžné výuce.

A opravdu díky takovýmto kroužkům se daří vzbudit u dětí zájem o technické obory?

Přesně to se nám právě už stalo. V létě jsme dostali zprávu od tatínka žákyně 9. třídy, která se díky účasti na našem robotickém táboře přihlásila na elektrotechnickou střední školu a byla přijata.

Jaké máte s kroužkem cíle do budoucna?

Chtěli bychom ve spolupráci s pilotními školami vytvořit model, který bude možné přenést i do jiných regionů. Líbí se nám myšlenka partnerství soukromého a veřejného sektoru v podobě přímé spolupráce firem a školských zařízení. To se podle našich zkušeností jeví jako ta nejlepší cesta, na jejímž konci bude více dětí nadšených pro techniku a také vyšší úroveň technického vzdělávání.