Aktuální opatření proti šíření koronaviru zavřela nejméně na čtrnáct dní sportovní zařízení, jako jsou bazény nebo fitness centra. Pro jejich provozovatele jde o druhou ránu v krátkém čase. Mnozí z nich si po jarních strastech neuměli představit, že by omezení jejich podnikání mělo přijít znovu.

Ilustrační foto. | Foto: arciv Městských lázní

Alžběta Blaťáková z berounského B-fitness věří, že pokud budou opatření trvat skutečně jen dva týdny, likvidační by to být nemělo. „Je to ale samozřejmě hraniční. Za dobrého počasí budeme moci cvičit venku, jiný plán nemáme,“ uvedla provozovatelka fitness centra, zaměřeného na ženy.