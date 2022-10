Lidé přecházejí ve velkém na tuhá paliva, kominíci ze střech hned tak neslezou

„Je určitě cítit, že firmy, které od nás nakupují, jsou opatrnější v objednávkách. Přesto když se zpětně ohlédnu, tak i přes těžkosti, jako byl hlavně covid, se nám celkem daří. Začínali jsme v roce 2018, rok nato přišla pandemie, takže jsme vlastně ještě normální dobu pořádně nezažili. I tak mohu říct, že se rosteme. Člověk má ale pocit, že nám pořád něco hází klacky pod nohy,“ předeslala ředitelka.

Jen co se v DobroDílu mohli po pandemii trochu nadechnout, přišla energetická krize a válka na Ukrajině. Obojí má na podnik přímý dopad. Při výrobě používají hlavně elektřinu. Navíc v objektu, kde sídlí, poměrně nedávno obsadili i druhé patro. Sem přesunuli administrativní část, aby mohli rozšířit výrobní prostory o keramickou dílnu a sítotisk. Vyšší provozní a výrobní náklady tak na DobroDílo určitě dopadnou. Blížící se Vánoce a s nimi spojené nákupy a různé akce pro podnik znamenají v oblasti zakázek tu lepší část roku. „Myslíme si tedy, že se ta krize projeví až v lednu,“ poznamenala Drnovcová.

Mít v záloze plán B

Pokud by mělo dojít na dramatická úsporná opatření, jsou připraveni přesunout administrativní část zpět do prvního patra. „Plán B by tedy byl si odstěhovat kancelář do provizorních prostor, které by sloužily jen na jednodenní setkávání a porady a zbytek práce lze případně dělat na home office,“ podotkla ředitelka.

Cestou propouštění by ale určitě jít nechtěl. I s přihlédnutím na to, že leden a únor bývají nejslabší měsíce. „V tom nejkrajnějším případě bychom na tyto měsíce zavřeli, protože těch zakázek není tolik a pro nás by i bylo zbytečné naše prostory vytápět. Abychom pracovní místa mohli udržet, tak bychom zaměstnance nechali doma na 60 procentech mzdy,“ sdělila ředitelka.

Zatím ale místo toho chtějí primárně hledat cestu skrze zvýšení příjmů, než výrobu v „hluchých měsících“ přerušit. Nyní to vypadá, že jedinou cestou je zvýšit prodeje, protože nechtějí zdražovat.

„Našim cílem je držet stejné ceny i za cenu snížení našeho zisku – raději prodat levněji, nežli vůbec. Doufáme ale, že se to zlepší. A co se týče plánu nabídnout dvě chráněná pracovní místa, reálně jsme již jedno obsadili. Druhé nabízet nebudeme, právě díky zvyšujícím se nákladům na celkový provoz firmy,“ doplnila ředitelka s tím, že se v podniku snaží zůstat optimističtí, i když připouští, že situace není vůbec jednoduchá.