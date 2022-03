Jak vážně Povšík vnímá nynější poměry a jejich ekonomické dopady, dokládají jeho slova, že je nutné činit takové kroky, aby byla zajištěna zaměstnanost a smysluplná práce. „Situace se nelepší; je potřeba činit spoustu bolestných rozhodnutí,“ konstatoval šéf odborářů. Mimo jiné zmínil i odchody pracovníků na bojová území, osudy uprchlíků před válkou či napjaté vztahy s Ruskem a ruskými zaměstnanci.

V ohrožení je nyní více modelů

Pro příští týden, 11. kalendářní, se na montážních linkách a ve svařovnách v Mladé Boleslavi počítá s rušením nočních směn a na jedné z nich i všech směn v pátek. Omezený režim se může týkat i dalších směn, a to i na jiných pracovištích; třeba v lisovnách a ke konci týdne ve výrobě komponentů. V sobotu 19. března by měly být v Mladé Boleslavi zrušeny všechny směny ve všech provozech výroby vozů. Odborářský týdeník nicméně zdůrazňuje, že všechny informace jsou předběžné a mohou se měnit: jasné a závazné pokyny tak konkrétním zaměstnancům poskytnou jejich nadřízení.

Enyaq vypadající jinak: Škoda Auto představila coupé variantu elektromobilu

Že další vývoj provázejí otazníky a nejistota, naznačuje i sdělení vedoucího komunikace mladoboleslavské automobilky Tomáše Kotery, který ve středu tlumočila Česká tisková kancelář. Výpadek dodávky kabelových svazků už před týdnem přinesl zastavení výroby plně elektrického modelu Enyaq iV – a nyní ze stejného důvodu hrozí, že by se mohla stopnout také produkce modelů Kamiq a Scala.

Již v minulém týdnu firma vydala prohlášení, že hledá řešení, jak chybějící prvky pro elektroinstalaci vozidel zajistit. Sehnat jiného dodavatele s volnou kapacitou však není jen tak – a otázkou není cena: Ukrajina totiž z pohledu zásobování kabelovými svazky představovala klíčového dodavatele pro celou Evropu. „Jedním ze scénářů je případná realokace postiženého ukrajinského dodavatele do České republiky,“ naznačil možné řešení mluvčí Kotera. Znamenalo by to přestěhovat z Ukrajiny technologii i zaměstnance, pro něž (a jejich rodiny) by bylo třeba vytvořit v České republice i potřebné zázemí.

Scaly i kamiqy se v Mladé Boleslavi nyní stále vyrábějí, zásoby komponentů se ale rychle tenčí. Právě kabelové svazky přitom nepatří mezi díly, bez kterých je možné pokračovat a do takzvaně rozpracovaných aut je doplnit později. Proto se výroba enyaqů, zákazníky skutečně žádaných (od představení modelu prvního čistě elektrického auta z Mladé Boleslavi již firma dostala přes 115 tisíc objednávek), zastavila již ve čtvrtek 3. března.

Nedostatek kabelových svazků představuje nyní nejpalčivější problém, nicméně na Ukrajině – zejména v její západní části – má Škoda Auto více dodavatelů: tři přímé, dva další v režimu JIS (just in sequence, což znamená průběžné dodávky přímo k montážní lince podle aktuálních potřeb; bez zavážení skladů) a pět subdodavatelů.

Dění na skvělém trhu automobilka zastavila

Stejně jako celý koncern Volkswagen, jehož je součástí, také Škoda Auto v reakci na dění na Ukrajině až do odvolání pozastavila všechny své aktivity v Rusku. Týká se to jak výroby v závodech v Kaluze a Nižném Novgorodu, tak všech obchodních aktivit.

Ruský trh, kde prodala 90,4 tisíce aut, byl loni pro Škodu Auto druhým nejvýznamnějším; produkce z Ruska se před válkou prodávala také v okolních zemích: Arménii, Ázerbajdžánu, Bělorusku, Kazachstánu, Tádžikistánu, a Uzbekistánu). Právě plnou odpovědnost za ruský a ukrajinský trh i okolní region přitom automobilka od počátku letošního roku převzala v rámci celého koncernu Volkswagen.

Boleslavským centrem projde 500 uprchlíků denně. Většina míří do jiných měst

Pozastavena také zůstává výroba škodovek v ukrajinském Solomonovu, kde ji před válkou se zacílením pouze na ukrajinské zákazníky zajišťovala partnerská společnost Eurocar.

Na válkou zmítané Ukrajině nyní mladoboleslavská automobilka nemá žádného svého svého zaměstnance, v Ruskou jsou tři – a to i se svými rodinami. Bylo jich tam víc, avšak většina se už v uplynulých dnech vrátila. V souvislosti s navrátilci firma v prohlášení na webu uvedla, že „všichni budou zaintegrováni zpět mezi kmenové zaměstnance“.