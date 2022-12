„Nikdy se mi takové ty mrtvé schránky v podobě vystřelených patron, které se u nás ve většině případů nabízejí, nezamlouvaly. Chtěl jsem to tedy změnit a najít v tématu jakési vnitřní kouzlo. Člověk si urnu, která zároveň nebude připomínat takový ten funerální design, může poté umístit domů či na zahradu,“ předeslal Martin Chmelař.

Povídání o jeho neobvyklé tvorbě proběhlo v řevnické kavárně Modrý domeček. Vedle šálků s kávou na skleněném stole odpočívá jedna z jím vytvořených uren – tvar podobný trupu lodi či plachetnice s otiskem ruky. Nazval ji Čára života.

„Tuto urnu jsem navrhnul pro člověka, který má rád vodu, plachtění a třeba i s chutí objevoval. Tvar lodě nese stopy otisku dlaně, proto i ten název,“ vysvětlil umělec a dodal, že každá urna má určitou spojitost s dotyčným člověkem, jehož ostatky v sobě nese nebo ponese. „To znamená, že jak podoba, tak i celkové ztvárnění představuje něco, co například měl rád nebo jak jej pozůstalí či přátele znali,“ řekl.

Onkolog Martin Šmakal v práci zachraňuje životy a ve volném čase sbírá betlémy

K myšlence netradičních uren jej přivedla vlastní zkušenost, když ze světa odcházel jeho dědeček. Nechal se inspirovat posledním okamžikem, který spolu prožili, a vytvořil urnu i pro něj. „Jedná se o vymodelované torzo úst a nazval jsem ji Polibek. Jde o vzpomínku, kterou jsem si dodnes uchoval, když mě děda políbil. Už nemohl mluvit a chtěl nám ještě vzkázat, jak nás měl rád. Bylo to to poslední, co na smrtelné posteli zvládl,“ vypráví.

Zájem veřejnosti o jeho umělecké urny je stále ovlivněný jistým konzervatismem u nás. Přesto se lidé pozvolna hlásí stále častěji. „Určitě v tomto směru pohřbívání ještě naše společnost není tak inovativní. Ale na druhou stranu bych řekl, že lidí, kterým tento nápad přijde jako důstojný a esteticky hodnotný, přibývá,“ sdělil Chmelař.

Najdou se dokonce i tací, kteří si urnu pořizují přímo pro sebe. „Například má kamarádka ji koupila pro svého manžela. On si jí vlastně sám vybral, protože se mu líbí a jednou by do ní chtěl být umístěn,“ potvrdil umělec.

Stovky akvárií. Muž koupil dům plný myší, dnes v něm chová rybičky

Představa je zároveň i taková, že jeho sochy a zároveň schránky pro zesnulé nabízejí například v souvislosti s blížícími svátky jakousi vkusnější příležitost mít u sebe blízkého zesnulého třeba při štědrovečerní večeři.

„Říká se ,o mrtvých jen dobře’, tak proč na ně nezavzpomínat tímto způsobem. Podobné chvíle, jako jsou i různé oslavy, si lze připomenout, aniž bychom museli být nuceni trpět právě tu ‚vystřelenou patronu‘,“ dodal Martin Chmelař.