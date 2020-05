Zemědělci netrpělivě vyhlížejí změnu počasí. Pokud se totiž nedostaví dostatečné množství srážek, je v ohrožení letošní úroda. Už nyní na mnoha místech Středočeského kraje právě letošní extrémní sucho ničí porosty, část úrody zničily také dubnové mrazy. Vůbec nejhorší situace je opět na Rakovnicku a v dalších regionech nacházejících se ve srážkovém stínu Krušných hor.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Jednou větou by se dalo napsat, že co neponičily lokální dubnové mrazy, to teď ničí dlouhodobé sucho. Ačkoliv v posledních dnech sice teploty klesly a místy začalo také pršet, pro doplnění spodní vláhy je to strašně málo. Navíc se jedná pouze o lokální srážky, které jsou sice občas i vydatnější.