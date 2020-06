V době pozdního jara a léta se tetování nedoporučuje především kvůli vyššímu riziku poškození kůže prudkým sluncem při hojení, letos ale v létě o tolik zakázek v létě zřejmě nepřijdou – lidé kvůli koronaviru totiž ruší zahraniční dovolené.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Koronavirová krize zasáhla do všech odvětví české ekonomiky, výjimkou nejsou ani tatérská studia. Jedním z důvodů je také fakt, že ti dobří a zkušení tatéři nové zakázky právě s blížícím se létem mnohdy nezačínají kvůli možným zdravotním komplikacím způsobených prudkým sluncem při hojení, což má za následek snížení kvality celého díla.

Deníkem oslovení tatéři se tak shodují, že zatímco jindy si stihli na základě množství nabídek našetřit, aby přežili léto, letos to kvůli epidemie nového typu koronaviru možné nebylo. „Nestihli jsme našetřit,“ shodují se více méně oslovení tatéři. Jedním dechem ale dodávají, že i tetování v letních měsících je samozřejmě možné. A jak se zdá, o letošní léto by nouzi o klienty mít nemuseli. Možná naopak.

„S nedostatkem klient se nepotýkám, řekla bych, že je to spíše naopak,“ reagovala na dotaz Berounského deníku tatérka Markéta Bílá z loděnického studia Megan Whitte Tatoo. Ta zároveň podotkla, že tetování v letních měsících je sice složitější kvůli zdravotním komplikacím, nicméně toto vždy se zákazníky předem prodiskutuje.

„Je to dané člověk od člověka. V každém případě vždy s klientem vše proberu a zeptám se, zda se chystá na letní dovolenou a podobně. Pokud ano, doporučím mu tetování odložit na později. Stejně tak i v případě, pokud by nyní přišel klient s evidentně citlivou kůží. Osobně si ale myslím, že letos bude zakázek v létě více kvůli koronavirové situaci v zahraničí,“ dodala Markéta Bílá.

Podobný názor má i tatér Jiří Netík. Tomu se nelíbí, že studia se mohla otevřít mezi posledními. „Krizi, kdy nám nesmyslně zakázali tetovat i přesto, že obchody byly přeplněné lidmi a zedníci mohli pracovat ve skupinách, jsem překonal jen tak tak. Ještě že jsem měl našetřené peníze, které jsem chtěl použít na operaci zraku. Tu nahradím novými brýlemi,“ řekl Netík.

Jak tatéři, tak jejich klienti musí dodržovat základní hygienická opatření, a to včetně povinného nošení roušek. Při tetování totiž dochází k porušování integrity kůže a slábne imunita. I z tohodo důvodu byl provoz tatérských studií povolen až jako poslední. Přenos nákazy je v případě nakaženého klienta i tatéra stoprocentní, což si moc dobře uvědomuje i tatér Ondřej Košulič.

„Základní hygienické podmínky jsou v tatérském průmyslu standardní, i co se týče roušek. Spousta tatérů v nich pracuje běžně, když jsou třeba lehce nastydlí. Klienti občas roušku nechtějí, je jim třeba horko, ale musí se to dodržovat, je to podle mě nezbytné,“ myslí si Košulič.