„Transakcí je nyní stejně jako před rokem, a dokonce o dvě třetiny více než v roce 2021. A to podle mne znamená jediné: ceny se začnou velmi brzy obracet, což už se na mnoha místech republiky stalo. Ovšem tu zásadní otázku – zda jde o nový normál, nebo se jen otevírá zhruba půlroční okno, kdy budou nabídka a poptávka opět ve shodě – zatím zodpovědět nelze. Napoví to až začátek podzimu,” říká Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services (EHS) a digitální služby Bezrealitky.

Hrad Karlštejn byl na prvního máje v obležení turistů. Otevřen je i o svátcích

Realitní Česko se tak podle něj do léta stane laboratoří, kde se budou v jednotlivých regionech testovat limity nabídky a poptávky. „V mnoha krajích už nyní vidíme, jak budou nové cenové hladiny vypadat – v podstatě navazují na vývoj posledních let minulé dekády a zcela ignorují uplynulé dva roky. V hlavním městě se prodává nejméně bytů od roku 2019, ve Středočeském kraji naopak prodeje nemovitostí dosahují historických rekordů,“ konstatuje Meyer.

Poptávka po rodinných domech je slabá

V Praze se podle dat EHS ceny bytů zastavily ve svém propadu a mezikvartálně vzrostly o jedno procento, a to na 113 187 tisíc korun za metr čtvereční. Ve Středočeském kraji stouply o osm procent na 76 280 tisíc a přiblížily se tak stejné hodnotě, na jaké byly před rokem. „Důvod je prostý: dlouho předpovídaný přesun domácností z Prahy do okolí, do takzvaného metropolitního prstence, se ve středních Čechách projevuje růstem cen. Ve městech jako je Kladno, Beroun, Kolín, Roztoky, Brandýs nad Labem, Neratovice či Benešov se jen za letošní první kvartál prodalo více bytů než za celý rok 2021 a prodeje jsou nyní na trojnásobku oproti dlouhodobému průměru,“ vysvětluje Meyer.

Nezdařené přijímací zkoušky nemusí být katastrofa. Vyjde to jinde, radí Pecková

Co se ale týče rodinných domů, poptávka je jedna z nejslabších za posledních pět let a klesá zájem o objekty, respektive o bydlení v domech vyžadujících generální rekonstrukci. Jejich prodeje se tak podle Meyera z velké části realizují kvůli získání pozemku, studně a kapacity inženýrských sítí pro budoucí novostavbu. „Tím, že z nabídky ve velkém mizí takzvané děravé domy, jak se energeticky neúsporným nemovitostem v realitním žargonu říká, průměrná cena uskutečněných transakcí roste ve prospěch kvalitnějších nemovitostí. Jedná se však o optický klam. V praxi dnes mají zájemci možnost v podstatě pětadevadesát procent domů pořídit za ceny, které tu už mnoho let nebyly. A platí to i o kvalitních nemovitostech v zajímavých lokalitách. Cenu si drží jen ty nejprémiovější lokality,“ popisuje situaci na trhu Meyer.

Nabídka nového bydlení vzrostla

Podle aktuální tržní analýzy společností Skanska Residential, Trigema a Central Group developeři nyní v rámci celé republiky nabízejí 8 700 nových bytů. Zhruba pětina z nich je situovaná ve Středočeském kraji. Ke konci prvního čtvrtletí zde bylo k mání 1 834 nových bytových jednotek, což oproti předchozímu čtvrtletí představuje 20procentní nárůst. A až na několik výjimek nárůst vykazují také nabídkové a prodejní ceny.

Dinosaurus od Mezholez: Pořád hraje první housle, říká paleontolog Daniel Madzia

Nejvýraznější meziroční navýšení ceny, za kterou byly ke konci letošního prvního čtvrtletí nové byty developery nabízeny, lze vysledovat na Kolínsku, Mladoboleslavsku a v okrese Praha-západ.

Za kolik ve středních Čechách

Průměrná nabídková cena aktuálně dostupných nových bytů (v Kč/m2)

Okres K 31. 3. 2023 K 31. 3. 2022 Počet projektů s alespoň 1 b.j. / RD v nabídce (duben 2023) Benešov 151 108 151 272 6 Beroun 82 792 92 251 14 Kladno 97 431 93 664 17 Kolín 107 246 90 137 10 Kutná Hora 81 733 73 144 8 Mladá Boleslav 105 843 78 010 13 Mělník 103 840 95 890 7 Nymburk 87 554 85 545 9 Praha-východ 103 951 100 440 30 Praha-západ 126 647 107 686 33 Příbram 86 810 91 873 5 Rakovník 81 963 73 492 2



Zdroj: Flatzone.cz

Průměrná prodejní cena bytů (v Kč/m2)

Okres 1. čtvrtletí 2023 1. čtvrtletí 2022 Benešov - 155 296 Beroun 93 797 86 804 Kladno 86 556 84 533 Kolín 90 192 77 089 Kutná Hora 82 970 71 803 Mladá Boleslav 95 846 87 699 Mělník 96 763 70 497 Nymburk 95 219 83 630 Praha-východ 98 225 98 196 Praha-západ 107 965 101 406 Příbram 101 083 65 451 Rakovník 84 228 61 000

Zdroj: Flatzone.cz