Kromě standardních služeb nabízí obchod příchozím dětskou hernu a malou kavárnu. Ty budou ale otevřeny pouze v denním provozu, kdy se o zákazníky postará personál. „Přes den je otevírací doba od 6.30 do 17 hodin. Mimo tento čas funguje prodejna v automatickém režimu. O víkendech to je do 12.00 s obsluhou a pak bez obsluhy. Doplňování zboží bude probíhat vždy ráno a během odpoledne. To znamená, že zaměstnanci na zboží dohlížejí, když přijdou do práce a poté ještě před odchodem,“ přiblížil ředitel rozvoje skupiny COOP Lukáš Němčík.

Ve výběru lokality prodejny rozhodla relativní blízkost Berouna k hlavnímu městu, kde žije poměrně hodně mladých lidí. „Chtěli jsme zároveň dostupnou vzorovou prodejnu s novými technologiemi,“ poznamenal Němčík.

Platba jedině s aplikací a kartou

Ve všedních dnech po 17. hodině se zákazníci do prodejny dostanou pouze za pomoci QR kódu, který získají po zaregistrování v mobilní aplikaci Contio. Ta je ke stažení pro systémy mobilních telefonů android i iOS. Uživatel se poté s aplikací propojí například prostřednictvím bankovní identity, aby bylo zajištěno, že nakupuje člověk starší 18 let. Poté, co si lidé nakoupí, naskenují znovu QR kód a následně načtou vybrané zboží. Platit je možné pouze kartou.

Společnost COOP v Berouně využívá umělou inteligenci, která umí rozpoznat chování zákazníka a z nasbíraných dat se i učit. Pozná tak například, že nakupujícího někdo doprovází, a dokáže zachytit i případný pokus o krádež. Celý prostor prodejny je pod kompletním dohledem kamerového sytému napojeného na pult centrální ochrany. Toto napojení umožní řešit případné komplikace i ochranu proti nepoctivým zákazníkům.