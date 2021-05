Antigenní test ukázal jednu čárku a tak Andree Gregorové nic nebránilo přivítat po dlouhé pauze svou první zákaznici Kláru Špotovou ze Žebráku, která si přála obarvit vlasy. „Zajela jsem se nejdřív otestovat do Hořovic a pak vyrazila sem. Moc jsem se na Andreu těšila,“ poznamenala zákaznice Klára.

Zákazníci se všem mohou otestovat i přímo při vstupu do provozovny. „Tahle varianta se mi moc nelíbí, protože si nedovedu představit, že mi do salónu přijde člověk a test mu vyjde pozitivní. Za sebe tedy preferuji, že jsou lidé nejdříve otestovaní nebo si donesou potvrzení například ze zaměstnání. Naštěstí mám úžasnou klientelu, kteří s tím nemají vůbec žádný problém,“ usmívá se pod respirátorem paní Andrea.

Monika a Olga Hlaváčkovy, majitelky Salonu Refresh na Plzeňské ulici, nemohly podle svých slov dospat. „Moc jsme byly natěšené. Dokonce jsme to s mamkou oslavily panáčkem vaječňáku,“ říká kadeřnice Monika Hlaváčková, která salón provozuje společně se svou maminkou Olgou. Ta má na starosti pedikúru. I do Salonu Refresh preferují, aby klienti chodili s potvrzením o testování. „Nicméně v případě nutnosti si u nás mohou klienti test zakoupit a udělat si ho zde,“ dodala paní Monika.

Složitá byrokracie

„Doufáme, že už zůstane otevřeno. Hlavně je více a více lidí očkovaných, proto to také dělají, abychom všichni zase mohli pracovat. Netušila jsem, že mě jednou vláda donutí těšit se do práce,“ usmála se paní Olga Hlaváčková. „Moje práce mě baví, ale až po zkušenosti, kdy ji nemůžete dělat a jste zavřený doma, si to člověk ještě více uvědomuje,“ doplnila.

„Hlavně doufám, že už to vydrží, protože nejde jen o tu službu pro lidi, ale je to i o tom, být mezi nimi. Někam zajít, odpočinout si, relaxovat a pokecat si,“ podotkla.

I v tomto případě si podnikatelky postěžovaly na zbytečně složitou byrokracii, kterou se musely prokousat, aby se dostaly k podpoře od státu za dobu, kdy musely dveře jejich provozoven zůstat zamčené.